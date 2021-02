Jaguar porta i fan dentro la Formula E con un canale dedicato su Motorsport.tv

Londra, 23 Febbraio 2021: Jaguar Racing ha lanciato un canale dedicato su Motorsport.tv, la piattaforma digitale OTT di Motorsport Network sulle gare e sull’automotive, alla vigilia della nuova stagione di Formula E.

In primo luogo, il nuovo canale porterà i fan della Formula E e di Jaguar all'interno del reparto corse elettrico del marchio, offrendo uno sguardo esclusivo alla categoria delle monoposto green-tech da una prospettiva a cui mai è stato avuto accesso prima. Jaguar userà il canale anche per mostrare alcuni dei suoi progetti automobilistici, in particolare quelli incentrati sui veicoli elettrici.

La designazione della Formula E come campionato del mondo FIA alla sua settima stagione ha rappresentato il momento perfetto per Jaguar per lanciare il canale, raggiungendo i 56 milioni di spettatori mensili di Motorsport Network di appassionati di sport motoristici e automotive. Attualmente, l’energia sostenibile e la tecnologia green sono due punti di grande discussione sia nell'industria automobilistica sia in quella degli sport motoristici, quindi il nuovo canale metterà Jaguar al centro della discussione in entrambi questi settori.

Jaguar potrà anche sfruttare la piattaforma di distribuzione e produzione globale di Motorsport Network - Motorsport Studios - per creare contenuti su misura in collaborazione con la rete. Motorsport Studios ospita anche il vasto archivio di contenuti multimediali di Motorsport Network, tra cui oltre 26 milioni di immagini della storia del motorsport, a cui anche Jaguar avrà accesso.

Motorsport Network sosterrà Jaguar attraverso la creazione di contenuti e la distribuzione per posizionarli davanti alla concorrenza e mostrare il marchio come leader nel settore dei veicoli elettrici.

James Barclay, direttore del team Jaguar Racing, dichiara: "Questo è un passo avanti positivo per Jaguar Racing per espandere la portata dei nostri contenuti e mostrare tutti i passi che stiamo facendo come azienda verso l'energia sostenibile e la tecnologia green. Fornirà anche agli attuali e futuri fan di Jaguar e della Formula E un'interessante nuova prospettiva sulla nostra squadra corse. Sono entusiasta di vedere cosa le nostre due grandi aziende possono produrre insieme".

James Allen, presidente di Motorsport Network, afferma: "Abbiamo visto attraverso i trend dei nostri dati che i fan del motorsport amano i contenuti personalizzati; ascoltare le storie dei team e dei piloti e sentirsi come se stessero facendo un viaggio insieme a loro. Dato che Jaguar si orienta sempre più verso l'energia elettrica, possiamo offrire più contenuti incentrati su questa storia in uno stile documentaristico che il pubblico sta cercando e aprire davvero gli occhi sull'emozionante mondo che è Jaguar Racing".

