Isola: "Pirelli non solo in F1, partecipa al tender del WRC"

Non solo Formula 1. La Pirelli è impegnatissima nel mondo del motorsport, tanto che i campionati gommati dai prodotti milanesi sono oltre 350: 230 nelle auto e oltre 120 nelle moto con una capillarità di presenze che non ha eguali nel mondo.

Se volete un esempio basti ricordare che nello scorso weekend a Vallelunga si sono disputati i primi Motorsport Games della FIA con la partecipazione di 176 piloti in rappresentanza di 49 nazioni in quella che vuole diventare una sorta di Olimpiade del motore e nel prossimo fine settimana i riflettori si accenderanno su Macao, il tracciato cittadino più temuto, in quello che è ormai uno dei principali eventi di fine stagione per le GT e non solo.

Insomma parliamo di numeri che non sono confrontabili con nessuna altra realtà. Provando a fare un bilancio della stagione 2019 con Mario Isola, responsabile quattro ruote di Pirelli Motorsport, è emersa una curiosità: il numero degli pneumatici prodotti per le corse è considerato un dato sensibile che nessun Costruttore è disposto a ufficializzare.

“E Pirelli non fa eccezione – racconta Isola – i nostri numeri sono importanti, ma a dire il vero sono solo una piccola nicchia se confrontati con quelli del prodotto, dove l’unità di misura sono i milioni di pezzi”.

Il simpatico manager lombardo che solitamente segue i GP di Formula 1 è in grado di effettuare una panoramica sulla presenza di Pirelli nelle corse e inizia la chiacchierata con una notizia importante…

“Pirelli parteciperà al tender della FIA per la fornitura esclusiva delle gomme nel WRC dal 2021: crediamo di aver sviluppato nel WRC2 dei prodotti molto vincenti che sono stati apprezzati dai nostri clienti, per cui ci sentiamo pronti a fare il salto anche nella categoria maggiore”.

Qual è la caratteristica che vi distingue?

“Oltre ad avere un prodotto da asfalto molto buono, non abbiamo perso la caratteristica di disporre di gomme adatte anche ai terreni più difficili e insidiosi. Io sono nato nei rally visto che è da 20 anni che vivo le corse nel mondo Pirelli e ho avuto modo di conoscere le varie realtà del Motorsport seguendo la crescita del marchio nelle più svariate discipline”.

L’impegno organizzativo e logistico deve essere importante…

“La gente pensa giustamente che la F1 rappresenti il pinnacolo tecnologico, ma noi dobbiamo assicurare la stessa qualità di prodotto ai quattro angoli del mondo e le modalità che abbiamo affinato nei GP sono state trasferite anche negli altri campionati”.

“Nel GT serviamo i principali campionati nazionali e internazionali e il nostro fiore all’occhiello è la Blancpain Series dove c’è la concentrazione di dodici marchi diversi impegnati direttamente. Si tratta di Gran Turismo dalle caratteristiche tecniche molto diverse per le quali abbiamo sviluppato gomme adeguate per cercare di metterle sullo stesso piano grazie anche ad un BoP che avvicina le prestazioni rendendo la serie combattuta e spettacolare”.

“In questo ambito c’è la 24 Ore di Spa che per noi rappresenta il weekend più impegnativo dell’anno visto che mettiamo a disposizione uno staff di oltre cento persone e 13mila gomme per 60 vetture, ma ovviamente non dimentico le presenze negli anni nel FIA GT, nel Lamborghini SuperTrofeo piuttosto che nel Ferrari Challenge, ambiti nei quali è stato sviluppato il pneumatico P Zero che ha tradotto le esperienze del Motorsport del brand nei prodotti prestige che cono quelli più alti della nostra gamma stradale".

Il focus ovviamente non si limita alle ruote coperte, anzi: i Motorsport Games della FIA hanno proposto fra le altre categorie, l’entry level del Motorsport, vale a dire la Formula 4, dove si è registrato il successo del nostro Andrea Rosso…

“Siamo orgogliosi di poter seguire la crescita dei giovani talenti che arrivano dal karting e li seguiamo in un processo di crescita che arriva alla F1 passando anche per Formula 3 e Formula 2”.

“La categoria cadetta, addirittura, l’anno prossimo sarà propedeutica anche per il fatto che si anticiperà di un anno l’adozione delle gomme da 18 pollici che saranno introdotte in F1 nel 2021. I test di sviluppo sulla F2 delle ribassate sono andati molto bene e siamo soddisfatti del lavoro svolto”.