INDYCAR e Motorsport Network insieme per lanciare un sondaggio globale per i fan

Londra, 10 gennaio 2022: INDYCAR e Motorsport Network hanno lanciato oggi il Sondaggio INDYCAR Globale 2022 in collaborazione con Nielsen (NYSE: NLSN), e l’obiettivo è quello di raccogliere le opinioni dei fan di questo sport da tutto il mondo. Questo sondaggio sarà il più grande della serie INDYCAR di questo tipo, essendo disponibile in 11 lingue su tutto il sito web di Motorsport.com.

“Il nostro bacino nazionale e internazionale si è espanso rapidamente negli ultimi anni, guidato dalla natura incredibilmente competitiva del nostro sport e dagli audaci atleti e personalità che fanno parte della nostra categoria mondiale NTT INDYCAR SERIES", ha detto SJ Luedtke, Vice Presidente del Marketing INDYCAR. "È il momento perfetto per fare un sondaggio tra i nostri fan e raccogliere input sui modi per offrire un prodotto eccezionale e divertente. Vediamo i nostri fan come i nostri partner più importanti nella crescita del nostro sport e non vediamo l'ora di conoscere la loro opinione attraverso questo importante sforzo effettuato in collaborazione con il team di Motorsport Network".

Questo è il primo sondaggio globale per l’INDYCAR e per la NTT INDYCAR SERIES. Motorsport Network è leader in questo campo, avendo recentemente svolto il sondaggio globale per i fan della F1 in collaborazione con Formula 1 nell’ottobre del 2021.

Oltre a individuare i piloti, le squadre e i circuiti preferiti dai fan, il sondaggio INDYCAR mira a raccogliere le opinioni dei fan su una vasta gamma di argomenti, tra cui le abitudini di visione, la presenza dal vivo e il consumo dei media; le opinioni sui cambiamenti futuri per migliorare lo sport e le intuizioni su questioni chiave al di là della pista come l'ambiente, la diversità e l'inclusione. Ci sono anche domande sul coinvolgimento dei fan e sulla crescita del gaming e degli eSports, dato che Motorsport Games (NASDAQ: MSGM) sta attualmente sviluppando un videogioco INDYCAR; un franchise nuovo di zecca che è atteso con impazienza dai fan delle corse e del gaming e il cui lancio è previsto per il 2023.

"Non vediamo l'ora di ascoltare i fan della NTT INDYCAR SERIES, che ci forniranno una grande visione dell'universo INDYCAR e di come può continuare ad espandersi e crescere, e connettersi con il suo pubblico", ha detto James Allen, Presidente di Motorsport Network. "Con il nostro track record di leader del settore in questo campo, Motorsport Network è il partner ideale per guidare questo sondaggio dei fan della NTT INDYCAR SERIES, data la nostra rilevanza globale come piattaforma digitale leader per gli sport motoristici, la nostra vasta copertura INDYCAR attraverso la rete, per non parlare del recente successo che abbiamo avuto con la F1 Global Fan Survey, che ha dimostrato che il 29% dei seguaci della F1 sulle nostre piattaforme seguono anche INDYCAR".

Il sondaggio globale INDYCAR 2022 è aperto a chiunque abbia più di 16 anni e sarà attivo quasi tre settimane, a partire dal 10 gennaio e fino al 29 gennaio. I risultati saranno annunciati al round di apertura della NTT INDYCAR SERIES a St. Petersburg, in Florida, a fine febbraio.

IndyCar e Motorsport Network si uniscono per la Global Fan Survey Photo by: Motorsport.com

Informazioni su INDYCAR

INDYCAR è l'organo di governo con sede a Indianapolis per la principale serie di corse automobilistiche a ruote aperte del Nord America, la NTT INDYCAR SERIES. La serie presenta un campo internazionale dei piloti più versatili del mondo - tra cui il sei volte campione della serie Scott Dixon, il due volte campione della serie Josef Newgarden, il campione della serie 2021 Alex Palou e il quattro volte vincitore della 500 miglia di Indianapolis Helio Castroneves - che competono su superspeedway, ovali brevi, circuiti stradali e percorsi stradali permanenti. La stagione 2022 sarà composta da 17 gare negli Stati Uniti e in Canada ed è evidenziata dalla storica 500 miglia di Indianapolis presentata da Gainbridge. La NTT INDYCAR SERIES, l'Indianapolis Motor Speedway e la IMS Productions sono di proprietà di Penske Corporation, un leader globale dei trasporti, dell'automotive e dei motorsports. Per ulteriori informazioni su INDYCAR e la NTT INDYCAR SERIES, si prega di visitare www.indycar.com.

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese circa 62 milioni di utenti dedicati visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per essere intrattenuti, o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero, nonché esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagniamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed eSports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico, i clienti e i partner.

Informazioni su Nielsen

Nielsen modella i media e i contenuti del mondo come leader globale nella misurazione dell'audience, nei dati e nelle analisi. Attraverso la nostra comprensione delle persone e dei loro comportamenti attraverso tutti i canali e le piattaforme, forniamo ai nostri clienti informazioni indipendenti e utilizzabili in modo che possano connettersi e coinvolgere il loro pubblico, ora e in futuro. Nielsen (NYSE: NLSN), una società dell'S&P 500, opera in tutto il mondo in più di 55 paesi. Scopri di più su www.nielsen.com o www.nielsen.com/investors e seguici sui nostri social.

