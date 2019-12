Nella prestigiosa cornice del JW Marriott Grosvenor House, già residenza londinese dei duchi di Westminster, domenica 8 dicembre si è tenuta l'edizione 2019 degli Autosport Awards, tradizionale e prestigioso appuntamento dedicato ai vincitori dei campionati Mondiali a 2 e 4 ruote del motorsport.

Lorenzo Senna, CEO & Country Leader di Motorsport.com Switzerland, durante questa importante serata di Gala ha avuto l'onore di accompagnare la delegazione del Governo di Tenerife, per la prima volta a confronto diretto con la massima espressione del mondo del motorsport globale. Presenti a questo importante evento c'erano: il Vicepresidente Don Enrique Arriaga, il Direttore Tecnico Don Orlando Perez e il Signor Walter Sciacca in qualità di Consulente Governativo per lo sviluppo del progetto relativo al Circuito del Motor di Tenerife.

Delegazione Governo Tenerife Autosport Awards 2019 Photo by: Lorenzo Senna

La delegazione del Governo di Tenerife, interessata a conoscere l'immaginario collettivo della galassia del motorsport ed in particolar modo il mondo di Motorsport Network come operatore esclusivo nella comunicazione globale, all'arrivo è stata accolta sul red carpet dal Presidente di Motorsport Network LLC, James Allen, che ha fatto gli onori casa.

Successivamente nel corso della serata, la delegazione ha avuto il piacere di incontrare: Mike Zoi (Motorsport Network LLC), Dmitry Kozko (Chief Operating Officer Motorsport Network LLC) e Rob Paterson (EVP Motorsport.com). All'evento, come sempre, hanno preso parte tantissime personalità di spicco del mondo del motorsport. In particolare, a brillare tra i tanti ci ha pensato Sir Jackie Stewart, vera leggenda mondiale del mondo dei motori.

Delegazione Governo Tenerife Autosport Awards 2019 Photo by: Lorenzo Senna

In questo esclusivo contesto, la delegazione governativa di Tenerife ha avuto poi l'opportunità di confrontarsi con: il Principe Alberto II di Monaco, Chase Carey (Executive Chairman & CEO of the Formula One Group), Alejandro Agag (CEO Formula E Holding), Chris Aylett (CEO Motorsport Industry Association), Carlos Sainz Jr. e Lando Norris.

Per quanto concerne gli Autosport Awards 2019, Lewis Hamilton si è aggiudicato il premio del pilota più votato, mentre a Marc Marquez è andato il titolo di "Rider of the Year" e alla Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+ il premio per la miglior vettura 2019.

Delegazione Governo Tenerife Autosport Awards 2019 Photo by: Lorenzo Senna

Sono arrivati poi altri importanti riconoscimenti anche per due giovani piloti di Formula 1: Alexander Albon (Rookie of the Year) e Lando Norris (British Competition Driver of the Year). Per Ott Tanak e Toyota Yaris WRC, invece, sono arrivati rispettivamente il premio Rally Driver of the Year e quello Rally Car of the Year.

Momenti toccanti e di forte partecipazione si sono vissuti, invece, quando agli Autosport Awards 2019 sono stati ricordati con un tributo di tutta la platea le tragiche scomparse avvenute quest'anno di Niki Lauda, Charlie Whiting e Antoine Hubert.

Delegazione Governo Tenerife Autosport Awards 2019 Photo by: Lorenzo Senna

Il Vice Presidente del Governo di Tenerife, Enrique Arriaga, ha così dichiarato a margine della serata: "Voglio ringraziare James Allen e Lorenzo Senna per l'accoglienza che ci hanno riservato e per averci fatto vivere quella che è definita da tutti la notte degli Oscar del Motorsport. Un ringraziamento particolare va anche a Walter Sciacca per la sua preziosa assistenza e per tutte le relazioni internazionali da lui generate. Queste relazioni sono fondamentali per il Circuito del Motor di Tenerife. Questo progetto, infatti, rappresenta per noi una grande opportunità per attrarre nuovo turismo e sviluppare una nuova economia a beneficio della nostra isola".

Dello stesso avviso anche il Direttore Tecnico Jefe Funcional dell'Area de Carreteras, Movilidad e Innovación del Governo di Tenerife, Orlando Perez: "Stiamo sviluppando un progetto innovativo e questa esperienza è stata fondamentale per capire che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori per l'accesso nord del circuito e successivamente si procederà con la costruzione della pista e delle relative infrastrutture. È innegabile che ci siano stati dei rallentamenti ma l'operazione non si è mai fermata. Ci sono tantissimi aspetti tecnici di cui le persone non hanno contezza e altri aspetti legati alla burocrazia. Dal prossimo anno finalmente dovremmo poter procedere senza ulteriori rallentamenti".

Infine, il Consulente del Governo di Tenerife, Walter Sciacca ha così commentato: "Ringrazio James Allen e Lorenzo Senna per l'ospitalità. Sono lieto che Enrique Arriaga e Orlando Perez siano rimasti soddisfatti di aver vissuto un evento unico al mondo. Le relazioni che eventi internazionali come questo possono generare e la comunicazione internazionale sono e saranno due punti fondamentali per sviluppare in futuro quello che non sarà solo un Circuito, ma un vero e proprio MotorPark che avrà una duplice funzione: avere un circuito e un motorpark utilizzabile 365 giorni l'anno e attrarre nuovi turisti a beneficio dell'economia dell'isola".