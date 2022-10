Il Porsche Festival è già da record al PEC Franciacorta

Il mondo Porsche è in fibrillazione per il Porsche Festival in corso al Porsche Experience Center Franciacorta. Ieri il primo giorno del grande evento dedicato a tutti gli appassionati e ai possessori di vetture del marchio di Stoccarda ha registrato circa 5000 presenze tra i visitatori, nuovo record per la manifestazione al sabato.

Durante la giornata è stato premiato il vincitore del concorso di restauro "Classic" di Porsche Italia, il Centro Porsche Milano Est, che ha curato il pieno recupero di una 356 Speedster del 1956. Il prestigioso podio, annunciato dall'AD di Porsche Italia Pietro Innocenti, è stato completato dalle due 911 restaurate dal Centro Porsche Padova Est e dal Centro Porsche Latina.

Il sabato si è concluso poi con la prima grande parata con centinaia di Porsche in pista che oggi sarà replicata insieme a tutte le iniziative in corso. Tra gli ospiti arriverà anche il pluricampione MotoGP Jorge Lorenzo, impegnato quest'anno in Porsche Carrera Cup Italia con il Team Q8 Hi Perform, pronto anche per il prossimo round del campionato che andrà in scena il prossimo weekend all'Autodromo Nazionale di Monza.