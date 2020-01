Il film 'Heroes' è stato pubblicato su Motorsport.tv

Londra, Gran Bretagna – 16 gennaio 2020 – Motorsport Network è lieto di annunciare che il lungometraggio ‘Heroes’ di Manish Pandey verrà distribuito su Motorsport.tv a partire dal 16 gennaio 2020 su scala globale.

Heroes, primo film di Motorsport Network, raggruppa piloti leggendari della Formula 1, della 24 Ore di Le Mans e del Rally che condividono storie inedited di trionfi e tragedie. Il film sarà disponibile alla visione in supporto Video On Demand sulla piattaforma Motorsport.tv di Motorsport Network.

Scritto e diretto da Manish Pandey, autore del premiato film su Senna, il lungometraggio di 11 minuti vede protagonisti il due volte campione di Formula 1 Mika Hakkinen, l’ex pilota Ferrari e vincitore dig ran premi Felipe Massa, il nove volte vincitore della Le Mans Tom Kristensen e Michel Mouton, l’unica donna ad aver vinto un mondiale rally. I quattro protagonisti condivideranno i loro ricordi più intimi delle competizioni a fianco del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher, la cui storia viene raccontata.

Attraverso dieci capitoli, le interviste alle quattro stelle del motorsport sono arricchite da testimonianze d’archivio e di prima mano. Uno dei racconti alla base di tutto è la fragilità umana dei piloti e ‘Heroes’ ha collaborato con l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM), uno degli istituti di ricerca sul cervello e sulla spina dorsale più important al mondo, che ha lavorato a contatto con la Formula 1.

James Allen, Presidente di Motorsport Network, afferma: “La risposta a Heroes è stata estremamente positiva e vedendo Mika, Felipe, Michele e Tom che condividevano i loro successi, fallimenti, lotte personali ed incidenti pericolosi, è impossibile non emozionarsi. Le qualità di Manish come scrittore e regista hanno portato qualcosa di speciale e non vediamo l’ora di condividere il nostro film con appassionati e non di motorsport”.

Manish Pandey, scrittore e regista, afferma: “Come produttore, si sogna sempre di creare qualcosa di special. ‘Heroes’ lo è davvero, è un documentario diverso da quelli che si vedono. Ma si vogliono anche raggiungere più persone possibili e con l’aiuto di Motorsport Network che si rivolge agli appassionati di motori, questo diventa un sogno per ogni produttore”.

Per guardare Heroes dal 16 gennaio, iscriviti a Motorsport.tv a partire da 4,50€ al mese.