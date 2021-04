Il BSB lancia un canale dedicato su Motorsport.tv

Londra, 15 Aprile 2021: In vista dell’inizio della stagione 2021, il campionato BSB ha lanciato un canale dedicato su Motorsport.tv, la piattaforma OTT di Motorsport Network.

Il canale porterà i fan dietro le quinte della categoria, fornendo visioni dall’ìinterno del paddock e highlights di ogni round del campionato. Saranno disponibili anche interviste e aggiornamenti sul mondo del BSB, rendendo il nuovo canale il posto ideale per ogni appassionato di due ruote.

Beneficiando dell'esposizione aggiuntiva che il campionato otterrà dal canale Motorsport.tv e il prossimo servizio di notizie a rotazione Motorsport.tv Live, il campionato BSB sfrutterà i 56 milioni di forte pubblico globale che Motorsport Network raggiunge mensilmente e sarà in grado di portare il proprio contenuto ai fan vecchi e nuovi. Questo aiuterà il campionato BSB a rimanere importante e attraente in questa nuova era digitale in evoluzione del motorsport.

Si tratta dell’ultimo canale lanciato da Motorsport Network da quando lo scorso anno è partita la creazione del programma di canali in collaborazione, diventando così il primo a soddisfare le richieste degli appassionati. Il campionato BSB si unirà ai già presenti WRC, NASCAR, BTCC, Race of Champions, Mercedes, Porsche, Lamborghini, Audi, Jaguar e la W Series, creando una destinazione per gli appassionati su Motorsport.tv.

Il primo canale di notizie in diretta su motorsport e automotive, Motorsport.tv Live, sarà lanciato quest'anno e fornirà le ultime notizie in diretta da tutto il mondo. Motorsport.tv Live sarà ospitato dagli studi di Londra e Miami.

Stuart Higgs, Direttore del BSB, afferma: “Siamo orgogliosi di collaborare con Motorsport Network in questo modo per portare più appassionati al BSB. Raggiungere il nostro pubblico in questo nuovo modo mostrerà la natura ricca di azione dello sport e permetterà di raccogliere nuovi fan per la stagione 2021. Non vedo l'ora di vedere il canale evolversi e crescere per accogliere fan vecchi e nuovi".

James Allen, Presidente di Motorsport Network, dichiara: “Il nostro programma di canali partner su Motorsport.tv sta creando una destinazione per i fan di tutti i tipi di sport motoristici e siamo entusiasti di aggiungere il campionato motociclistico nazionale più importante del mondo. Il BSB avrà il proprio canale dedicato e non vediamo l'ora di portare un pubblico completamente nuovo al suo emozionante mondo. Ci sarà un valore aggiunto nel corso di quest'anno, quando lanceremo il nostro innovativo servizio di notizie in diretta su Motorsport.tv, dove potremo portare ai fan le ultime notizie su ciò che sta accadendo nel nostro sport e farli sentire come addetti ai lavori. Aggiungere altre categorie al programma del canale è fantastico per la nostra base di fan online e per le serie che stiamo portando al pubblico digitale”.

