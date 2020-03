Il boss di WTF1 entra in Motorsport Network come Director of Digital Strategy

Londra, Regno Unito - 16 marzo 2020. Motorsport Network, la piattaforma digitale cresciuta rapidamente e arrivata al vertice delle corse e dell'Automotive, è felice di annunciare che Jess McFadyen è diventata il nuovo Director of Digital Strategy del gruppo.

Jess, che lavorerà negli uffici londinesi della compagnia, sarà la responsabile delle strategie digitali delle proprietà ad ampio raggio delle società di media Racing. Tra cui spicca Motorsport.com, presente attualmente in 15 lingue; GP Racing, la rivista di F1 più venduta al mondo, e il marchio Autosport, che nel 2020 festeggia il suo 70esimo anniversario come rivista. E' un record per il motorsport.

Jess entra a far parte del Motorsport Network da Dennis Publishing, dov'era capo della pagina social media WTF1. In questo ruolo è stata fondamentale per accelerare il passaggio del marchio da un progetto universitario a uno dei media motorsport in più rapida crescita al mondo.

Motorsport Network rappresenta il più grande pubblico di appassionati di motorsport e di auto al mondo, raggiungendo oltre 56 milioni di utenti al mese in 205 paesi. Jess avrà un ruolo fondamentale nell'ulteriore espansione del pubblico di Motorsport Network.

Jess McFadyen: "Ho iniziato la mia carriera nel motorsport su Autosport.com, quindi questa notizia può essere considerata come un mio ritorno a casa. Da allora sono stata in grado di sfruttare il mio amore per il motorsport per connettermi davvero con i fan, offrendo contenuti che li hanno attratti. Il potenziale non sfruttato che hanno i nostri marchi così influenti è una prospettiva molto eccitante e, combinata con la mia passione per il web, non vedo l'ora di sviluppare nuove imbattibili offerte digitali globali per gli appassionati di sport motoristici".

James Dickens, vice president of editorial, ha dichiarato: "Grazie alla sua passione per la creazione di contenuti molto attraenti per i fan, Jess si è rapidamente fatta un nome nel settore come una delle maggiori esperte nel coinvolgere i fan del motorsport. Non vedo l'ora di lavorare al suo fianco per crescere e servire nuovi contenuti digitali ai nostri fan, cercando così di rafforzare i nostri marchi Racing attraverso nuovi canali e quelli esistenti".