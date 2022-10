Il 32° Palm Beach Cavallino Classic omaggia l’eredità Ferrari a Le Mans

Ogni gennaio, il tiepido sole di Palm Beach diventa il posto ideale per ospitare l’evento più grande al mondo di sole auto Ferrari. Il Palm Beach Cavallino Classic Concorso d'Eleganza è la celebrazione di tutto ciò che riguarda la Ferrari e per la 32esima edizione ci sarà particolare attenzione verso Ferrari e la gara endurance più iconica del mondo, la 24 Ore di Le Mans.

In programma dal 26 al 29 gennaio al The Brakers di Palm Beach, il Cavallino Classic di quest'anno comprende 150 Ferrari che coprono decenni di produzione del Cavallino Rampante. In occasione di questo evento speciale saranno celebrati diversi anniversari Ferrari, tra cui i 70 anni delle 250 MM, 340 MM, 625 TF e 735 Sport, tutte arrivate nel 1953. Le Ferrari 330 MM, 330 LMB e 250 P del 1963 festeggiano il loro 60° anniversario.

Photo by: Canossa Events

L'evento principale di quest'anno, tuttavia, ha come protagonista la lunga storia della Ferrari a Le Mans. Il 2023 segna il 100° anniversario della leggendaria gara; la Ferrari vi ha partecipato per la prima volta nel 1949 e da allora ha ottenuto decine di vittorie di classe e 9 vittorie assolute. 24 Ferrari speciali che hanno partecipato a Le Mans nel corso degli anni sfileranno sul prato di The Breakers il 28 gennaio.

"La Ferrari è stata per decenni una delle principali protagoniste di Le Mans e abbiamo sentito il bisogno di celebrare questo incredibile traguardo con una grande lineup di Ferrari che hanno fatto la storia della gara più famosa del mondo", ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato del Cavallino e di Canossa Luigi Orlandini. "Nel 2022 abbiamo celebrato il 75° anniversario della Ferrari con una linea speciale di vetture che rappresentavano ogni anno della storia del marchio, ora vogliamo rendere omaggio a un'altra icona dell'automobilismo: la 24 Ore di Le Mans".

Essendo uno dei più grandi eventi automobilistici invernali del mondo, la Cavallino Classic è sempre un'esperienza emozionante, ricca di belle auto, cibo squisito, scenari incredibili e molto altro. La vendita dei biglietti per la Cavallino Classic 2023 aprirà il 1° novembre; i proprietari di auto idonee possono inviare un'e-mail a classic@cavallino.com per presentare le loro auto al comitato di selezione. È inoltre possibile unirsi ad altri appassionati e partecipanti per discutere della Classic di quest'anno su FerrariChat.