I campioni WEC introdotti nella Hall of Fame della FIA

Ieri sera all'Automobile Club de France che ha sede a Parigi la FIA ha introdotto nella propria Hall of Fame 29 campioni del World Endurance Championship.

La cerimonia è iniziata con la presentazione dei piloti che hanno vinto il titolo iridato WEC dal 1981 al 1992. Il primo pilota a essere introdotto è stato l'americano Bon Garretson, oggi 86enne, vincitore del titolo nel 1981 con la Porsche, seguito, tra gli altri, da piloti del calibro di Jacky Ickx e Stefan Bellof per arrivare a Derek Warwick.

Il Mondiale Endurance è stato poi introdotto nuovamente nel 2012. Dunque la seconda parte della cerimonia ha visto entrare nella Hall of Fame i campioni dal 2012 al 2019.

I primi introdotti del secondo gruppo sono stati André Lotterer, Marcel Fassler e Benoit Treluyer, capaci di vincere più volte assieme la 24 Ore di Le Mans e il titolo iridato nel 2012.

Non poteva mancare il 9 volte vincitore di Le Mans Tom Kristensen, iridato nel 2013 con Audi. Tanti gli ex piloti F1 introdotti nella Hall of Fame. Tra questi Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Mark Webber, Kazuki Nakajima e Fernando Alonso.

Ecco i campioni WEC nella Hall of Fame FIA

Bob Garretson (1981)

Jacky Ickx (1982, 1983)

Stefan Bellof (1984)

Derek Bell (1985, 1986)

Hans-Joachim Stuck (1985)

Raul Boesel (1987)

Martin Brundle (1988)

Jean-Louis Schlesser (1989, 1990)

Mauro Baldi (1990)

Teo Fabi (1991)

Yannick Dalmas (1992)

Derek Warwick (1992)

André Lotterer (2012)

Marcel Fässler (2012)

Benôit Tréluyer (2012)

Allan McNish (2013)

Loïc Duval (2013)

Tom Kristensen (2013)

Anthony Davidson (2014)

Sébastien Buemi (2014, 2018-19)

Brendon Hartley (2015, 2017)

Mark Webber (2015)

Timo Bernhard (2015, 2017)

Marc Lieb (2016)

Neel Jani (2016)

Roman Dumas (2016)

Earl Bamber (2017)

Kazuki Nakajima (2018-19)

Fernando Alonso (2018-19)