Historic Minardi Day 2022: ecco il programma

Si sta delineando il calendario dei numerosi eventi che andranno a comporre il programma della sesta edizione dell’Historic Minardi Day, che si svolgerà all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 agosto.

Oltre all’intensa attività in pista che vedrà in azione oltre 360 incredibili vetture tra monoposto di Formula 1, Formula 2, Formula 3, F3000, GP2, Formula Italia, prototipi e Gran Turismo, insieme agli Historic Tributi in collaborazione con la Scuderia Tazio Nuvolari e la Scuderia del Portello per un incredibile viaggio nella storia del Motorsport mondiale di oltre 50 anni, numerosi saranno gli appuntamenti all’interno della sala briefing (1° piano, scala D) in collaborazione con Giorgio Nada Editore, Edizioni Minerva, Renata Nosetto, Bucci Composites, Giusti Aste e Vision Up

Sabato 27:

Ore 12:00 – World Premiere - Bucci Composites presenta in anteprima mondiale il nuovo cerchio 20” per supercar in fibra carbonio realizzato dalla Bucci Composites per l’after market.

presenta in anteprima mondiale il nuovo cerchio 20” per supercar in fibra carbonio realizzato dalla Bucci Composites per l’after market. Ore 14:30-15:30 Presentazione del libro “ GILLES VILLENEUVE OLTRE OGNI LIMITE ” di Diego Alverà.

Presentazione del libro “ ” di Diego Alverà. Ore 15:30-16:30 Presentazione del libro “ CHRIS AMON LA SFORTUNA NON ESISTE ” di Emiliano Tozzi con Siegfried Sthor, ex pilota di Formula 1 e attuale direttore della scuola Guidare Pilotare di Misano.

Presentazione del libro “ ” di Emiliano Tozzi con Siegfried Sthor, ex pilota di Formula 1 e attuale direttore della scuola Guidare Pilotare di Misano. Ore 16:30-17:30 Presentazione del libro " ELIO DE ANGELIS Il ‘PRINCIPE’ DELLA FORMULA 1 ” di Gianluca Teodori.

Presentazione del libro " ” di Gianluca Teodori. Ore 18:00 Asta di auto e automobilia, da Nuvolari a Schumacher.

Domenica 28:

Ore 10:30-11:30 Presentazione del libro "GIù LA VISIERA E PIEDE A TAVOLETTA” di Renata Nosetto. Una storia d’amore, un’unione a trecentosessanta gradi: affettiva e professionale sempre uniti. Una coppia che affronta ogni vicenda della vita, anche la più drammatica insieme.

Il racconto che Renata Nosetto ha voluto dedicare a suo marito l’Ingegner Roberto Nosetto che in giovane età scrisse a Ferrari: “Sono uno studente, voglio diventare ingegnere e lavorare per lei”.

Al tavolo dei relatori tavolo anche l'Assessore all'Autodromo Elena Penazzi, che tratterà il tema "Donne nel Motorsport".

Ore 11,30-12,30 a cura della Scuderia Tazio Nuvolari presentazioni

- gli scatti di Nuvolari.

- Le Sport Prototipo del Trofeo Alfa V6.

Come da tradizione dell’Historic Minardi Day, grazie al biglietto unico già acquistabile sul sito Ticketone.it e presso i punti vendita autorizzati Ticketone gli appassionati potranno entrare nell’area paddock, terrazza e all’interno dei box per ammirare tutte le vetture incontrando i personaggi (piloti, meccanici e ingegneri) che hanno scritto le pagine più importanti del Motorsport.

I cancelli dell’autodromo si apriranno sabato 27 a partire dalle 8:00 con saluto finale domenica 28 alle 19:00. I motori delle GT storiche si accenderanno per la prima volta alle 9:30, seguiti dai Prototipi, GT, F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee, F3 +GP3. Alle 11,30 e 17:00 i propulsori delle Formula 1 scalderanno il pubblico, unitamente alle monoposto di F2, GP2 e F3000.