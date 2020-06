Grave incidente in handbike per Alex Zanardi. E' grave

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in provincia di Siena durante una delle tappe della staffetta tricolore di “Obiettivo 3”, manifestazione che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike.

L’incidente è avvenuto alle ore 17:05 lungo la statale 146 fra Pienza e San Quirico d'Orcia. Notizie riportate da più fonti confermano che nell’incidente è coinvolto un mezzo pesante, e sul luogo è intervenuto il servizio di elisoccorso per trasferire Zanardi all'ospedale Le Scotte di Siena. Le condizioni di Zanardi sarebbero critiche.

Stando alle prime ricostruzioni dell'incidente, sembra che Zanardi abbia invaso leggermente la corsia opposta in direzione di una leggera curva. In quel momento sarebbe arrivato un camion. Il conducente del mezzo pesante ha tentato di evitare Zanardi, ma senza riuscirci.

Dopo aver annunciato la sua partecipazione a Monza nel mese di novembre nel GT Italiano con BMW, Zanardi è tornato sul campo con la handbike, disciplina di cui è diventato uno degli atleti di spicco a livello Mondiale, come conferma un palmares con ori Mondiali e Olimpici.

Alex si trovava in Val d'Orcia per una delle tappe della staffetta tricolore di "Obiettivo 3", progetto di avviamento allo sport per atleti disabili.