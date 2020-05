Gli eroi si presentano in tutte le forme

Rossi, 115 vittorie in MotoGP ed ancora molte da celebrare...un eroe. Lauda, il ritorno nel 1976 in Formula 1 dopo un incidente quasi fatale al Nurburgring...un eroe. Moss, sportività immancabile sia dentro che fuori dalla pista...un eroe. I rider che hanno rischiato la propria sicurezza per consegnare il cibo a coloro che non potevano farlo...degli eroi. Gli staff medici di tutto il mondo, che sono stati in prima linea per salvare vite...degli eroi. Gli insegnanti, per avere cura dei bambini che non potevano stare a casa...degli eroi.

Se c’è una cosa che gli eventi causati dal Covid-19 ci hanno insegnato è che gli eroi si presentano in varie forme. E se c’è una cosa che già sapevamo dello sport è che è qualcosa di comunitario. Nelle gare ridiamo, piangiamo insieme e ridefiniamo costantemente i confine dei limiti umani, insieme. Motorsport Tickets ora si rivolge a questa comunità per onorare gli eroi silenziosi, di ogni forma, insieme.

Conosci un eroe della quarantena? Motorsport Tickets ha lanciato una nuovissima competizione mensile per puntare i riflettori su coloro che sono rimasti in moto durante questo period complicato, dando un voucher di 500£ ogni mese! Dalle storie in prima linea a quelle che ci hanno strappato un sorriso in una giornata difficile. Per poter vincere, vai sulla pagina Facebook, Instagram o Twitter di Motorsport Tickets e tagga il tuo eroe nei commenti sotto al post “Who From Your Crew?” (Chi del tuo team) e scrivi il motivo. Visita il sito Heroes Competition per scoprire di più.

Per le vittorie più piccole che comunque contano, Motorsport Tickets celebra anche il Momento dello Champagne ogni settimana. Questo porta i fan a riconoscere i successi giornalieri dei propri colleghi, squadre e, ovviamente, se stessi con una spruzzata virtuale di champagne. Ci ricorda di andare sempre avanti e di guardare sempre il percorso che stiamo facendo.

Concludendo con una richiesta di piccoli atti di gentilezza che aiutano a costruirne di più grandi, Motorsport Tickets ha fatto il primo passo, dando l'esempio ed eliminando tutti i costi di servizio e di consegna per ogni lavoratore per i prossimi 12 mesi. Una volta che si sarà passati dal concentrarsi a salvare vite a creare ricordi, Motorsport Tickers vuole essere pronto ed aspetta alla partenza per ringraziarvi nel miglior modo possibile chiedendovi quale sarebbe la vostra piccolo parte.

Lo scopo di Morotsport Ticket è quello di celebrare gli eroi per il loro enorme sforzo di sostenere i fan delle corse in questo momento difficile di isolamento e delusione per la stagione posticipata. Per sollevare gli animi, tenere le menti impegnate ed incoraggiare la #missionstayathome, Motorsport Tickers sta anche lavorando con i partner di Motorsport Network, che comprende Autosport, Motorsport.com, Motorsport TV e Motorsport Games per fornire una serie di contenuti ‘Fill the Void’. Questo comprende email ogni weekend che comprendono iscrizioni gratuite, articoli omaggio ed eventi e-racing per farvi divertire. Iscriviti a Fill the Void per ricevere i tuoi contenuti.