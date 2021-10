Una monoposto a guida autonoma... made in Motor Valley

La Formula SAE è da vedersi come un punto di partenza, più che come punto di arrivo. Competizione internazionale nata nel 1981, vede sfidarsi i più prestigiosi atenei a livello mondiale con le relative facoltà di riferimento chiamate a progettare, costruire e portare in pista prototipi destinati a competere in prove statiche e dinamiche, dove vengono successivamente valutati da una giuria di selezionati esperti.

Essendo palestra competitiva che si affaccia su un settore che come poche altre volte nella sua storia sta attraversando un cambiamento epocale, la Formula SAE ha di recente introdotto una categoria dedicata ai veicoli a guida autonoma. Qui i partecipanti si trovano a dover affrontare tutte le difficoltà, gli interrogativi e gli ostacoli che stanno vivendo – ovviamente, su scala differente – i player del settore, dovendo intraprendere soluzioni nuove e pensare “out of the box” per risolvere problemi che, pochi anni fa, non erano nemmeno quantificabili.

Nelle ultime settimane, vi abbiamo raccontato da una posizione privilegiata l’avventura e le peripezie degli studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia attraverso la web-serie Bosch DRIVERLESS, dove abbiamo seguito passo passo il percorso evolutivo del loro progetto.

Ora è giunto il momento di raccontarvi da un’altra prospettiva ciò che hanno realizzato e i traguardi che hanno raggiunto, ovviamente avvalendoci delle testimonianze dirette dei protagonisti e dei partner che li hanno supportati, come Bosch e Power On.