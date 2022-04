Four Seasons collabora con Canossa Events per lanciare viaggi esclusivi in auto in Toscana

Four Seasons Hotels and Resorts, una delle aziende leader mondiali nel settore dell'ospitalità di lusso, ha svelato una partnership con Canossa Events, una società del Motorsport Network, per portare sul mercato Beyond by Four Seasons, un esclusivo viaggio in auto attraverso la Toscana. Un'esperienza di guida della durata di una settimana e progettata per mostrare il meglio della campagna italiana in auto di lusso. Dal 24 al 30 settembre 2022, il primo viaggio del marchio da dietro al volante esplorerà paesaggi accattivanti, con accesso speciale a siti imperdibili e notevoli offerte culinarie, con il Four Seasons Hotel Firenze come base.

Four Seasons porta un servizio leggendario sulle strade d'Europa con Beyond by Four Seasons, un esclusivo viaggio in auto attraverso la Toscana. Foto da: Four Season Media Library

Lavorando in collaborazione con un leader nelle esperienze di guida lifestyle, come Canossa Events, così come con la città di Firenze, i viaggiatori sono invitati a incontrarsi nel capoluogo toscano e a godersi una fuga italiana dal comfort del proprio veicolo o da un'auto d'epoca classica o sportiva di lusso, organizzata da un team di servizi dedicato agli ospiti. Ogni passo del viaggio per gli ospiti - dalle sistemazioni alle attività quotidiane, ai viaggi in auto curati in esclusiva e alle raccomandazioni locali - è gestito con l'attenzione ai dettagli e il servizio genuino per cui Four Seasons è rinomato.

Il primo viaggio in auto in Toscana debutterà con una cena di benvenuto all'aperto nel Faggio Garden del Four Seasons Hotel Firenze, dando inizio a una settimana di scoperte. Nei giorni successivi, gli ospiti esploreranno i vigneti del "Chiantishire" con un tour privato e una degustazione di vini presso le storiche Cantine Antinori; attraverseranno i colorati paesaggi di Siena, pranzeranno sotto gli storici portici del Municipio di Montalcino; e attraverseranno idilliache città di mare e i famosi cipressi verdi di Bolgheri, fino ai famosi vigneti di Ornellaia.

"Creare eventi memorabili e celebrazioni indimenticabili incentrate sull'amore per le auto è ciò che ci riesce meglio", afferma Luigi Orlandini, Presidente e CEO di Canossa Events. "Collaborando con Four Seasons, abbiamo progettato un'offerta incredibilmente unica, permettendo agli ospiti di godere di ogni momento speciale trascorso sulla strada ed ispirandoli a immergersi negli splendori di tutto ciò che la Toscana può offrire."

Destinazione Firenze. Foto da: Shutterstock

Durante l'esplorazione locale, agli ospiti sarà concesso l'ingresso privato a luoghi normalmente chiusi al pubblico, indulgendo in una memorabile esperienza culinaria fiorentina, così come una serata indimenticabile all'Opera. Il programma prevede anche uno spazio per riposare e ricaricarsi, offrendo agli ospiti la possibilità di esplorare i terreni del Four Seasons Hotel Firenze, la loro casa lontano da casa, rilassandosi nel più grande giardino privato della città, a bordo piscina, o con un trattamento spa rigenerante.

"Lavorando con Four Seasons e Canossa Events, è un onore puntare i riflettori sulla nostra bellissima città e sulle strade panoramiche della Toscana", dice Dario Nardella, sindaco di Firenze. "La nostra collaborazione unica offre ai viaggiatori una rara visione dei siti imperdibili della regione, dei percorsi nascosti e dei segreti meglio custoditi - la stoffa per una vacanza italiana incredibilmente memorabile".

Sia che gli ospiti si trovino nella proprietà o in viaggio, un team dedicato ai servizi per gli ospiti assicura una consegna senza soluzione di continuità e un servizio eccezionale ad ogni punto di contatto, permettendo ai viaggiatori di concentrarsi sul vero fascino e sul romanticismo dei viaggi su strada.

"Beyond by Four Seasons è una testimonianza della nostra continua attenzione all'acquisizione di intuizioni più profonde che ispirano e migliorano l'esperienza degli ospiti", afferma Marc Speichert, Chief Commercial Officer, Four Seasons Hotels and Resorts. "Progettando programmi influenzati dalle passioni e dalle preferenze dei viaggiatori Four Seasons, i nostri ospiti diventano gli autori di come si collegano al nostro marchio. Promuovere un approccio incentrato sull'ospite in tutto ciò che facciamo rimane la nostra priorità mentre guardiamo al futuro e alla miriade di opportunità che ci attendono".

Con un'offerta di lusso che comprende un jet privato su misura ; una crescente collezione di ville di lusso e affitti di case per le vacanze; una linea di articoli curati per la casa e il viaggio; e un portafoglio globale di residenze private, Four Seasons ora porta la sua esperienza sulla strada, attingendo alla sua vasta rete di artigiani ed esperti locali per elevare ogni miglio.

Stile di vita, auto d'epoca. Foto di: Christian Horan

Poiché lo spazio è limitato, i viaggiatori interessati a saperne di più su Beyond by Four Seasons, An Exclusive Driving Journey Through Tuscany sono invitati a cliccare qui per ulteriori dettagli sulla prenotazione o a inviare un'e-mail a beyond@fourseasons.com. Le prenotazioni possono anche essere fatte per telefono al +39 0522 421096 (Italia) o +1 831 521 5190 (Stati Uniti).

Per ulteriori informazioni su Canossa Events, visitare https://canossa.com/category/news/.