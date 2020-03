Fondazione Simoncelli raccoglie fondi per l'ospedale di Rimini

In un momento in cui medici e infermieri sono stremati da questa emergenza sanitaria, la Fondazione Simoncelli ha deciso di creare una raccolta fondi per aiutare l’ospedale Infermi di Rimini. Puoi aiutarci con una piccola donazione o anche solo condividendo questo link.

Ci rivolgiamo a tutti coloro che ci supportano dal 2011, ai donatori, ai fan, ai nostri amici; seguiteci ancora una volta in questa battaglia.

Se si preferisce fare donazione tramite Homebanking direttamente da casa, queste sono le coordinate bancarie:

Iban: IT 31 E 062 30 24 12 00000 35701627

Causale: Emergenza Coronavirus - Raccolta fondi a favore "Ospedale Infermi di Rimini"

58 Volte grazie.

#IOSTOACASA