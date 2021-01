FIA Girls on Track: l'annuncio in diretta della vincitrice

L'iniziativa è nata in collaborazione con la Casa di Maranello, che ha voluto trovare una donna da mettere nel suo programma di crescita per incentivare la diversità e la partecipazione di esse nel motorsport.

Un gruppo di 40 ragazze è stato inizialmente ridotto ad una selezione di 12 in un evento andato in scena al Paul Ricard vedendo i progressi fatti sui go-kart.

Nella fase successiva dei test, altre quattro ragazze sono state tagliate, per poi arrivare all'eliminatoria finale utilizzando le Formula 4 sul tracciato francese, al termine della quale le migliori quattro si sono potute recare nella sede del Cavallino Rampante.

Le brasiliane Julia Ayoub e Antonella Bassani, la francese Doriane Pin e l'olandese Maya Weug sono risultate le finaliste e la Ferrari annuncerà la propria scelta nell'episodio finale della serie Girls of Track di Motorsport.tv.

Il programma Ferrari riservato ai giovani è stato un trampolino di lancio negli ultimi anni per la Formula 1 per alcuni dei più promettenti talenti del mondo, tra cui Charles Leclerc e nel 2021 il Campione in carica di Formula 2, Mick Schumacher.