Ferrari FDA: via al dodicesimo anno di corsi

È iniziato questa mattina con il ritrovo al Museo Ferrari di Maranello il dodicesimo anno di corsi della Ferrari Driver Academy, il programma del Cavallino Rampante istituito nel 2009 che ha come obiettivo preparare i giovani di maggior talento a salire un giorno sulla Ferrari di Formula 1.



In questa stagione, i talenti che la Ferrari Driver Academy seguirà e formerà saranno otto, anche se questa mattina a Maranello ne erano presenti sei.

Assenti giustificati Mick Schumacher, impegnato con l’Haas F1 Team con il quale presto debutterà in Formula 1, e Dino Beganovic, che si unirà ai compagni domattina al rientro da Abu Dhabi, dove ha disputato il secondo e il terzo round del campionato Formula 3 Asian Series.

Come accade in ogni accademia, i piloti più esperti che, specie in tempo di pandemia, non si vedevano da un po’, si sono ritrovati con piacere, trascorrendo i minuti precedenti il primo appello a raccontarsi dei rispettivi mesi invernali.

Due di loro apparivano invece più seri ed emozionati degli altri: James Wharton, appena 14 anni, australiano, selezionato alle FDA Scouting World Finals tra i migliori talenti provenienti da ogni parte del mondo, e Maya Weug, 16 anni, olandese, fresca vincitrice del programma FIA “Girls on Track – Rising Stars” nonché prima ragazza ad entrare a far parte della FDA. Sono loro le matricole 2021.



A dare il benvenuto agli allievi Marco Matassa, Direttore FDA, il Team Principal della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, e il Direttore Sportivo, Laurent Mekies.

Durante questa settimana i piloti affronteranno il tradizionale Camp di inizio anno, fatto di cinque impegnative giornate che prevedono lezioni di varie materie (dalla tecnica ai regolamenti, dal marketing alla comunicazione) nonché alcuni test psicofisici, tanta attività sportiva e due giorni di karting sulla pista di Lonato insieme a Tony Kart, storico partner di Maranello per il programma dedicato ai giovani.

Nel corso dell’anno, FDA seguirà in maniera personalizzata ciascuno dei ragazzi, con supporto in pista e fuori e attività specifiche pensate anche in funzione del grado di esperienza e del tipo di categoria nella quale saranno coinvolti.



Mick Schumacher continuerà il proprio percorso di crescita in Formula 1, al volante della vettura dell’Haas F1 Team. Con l’arrivo del tedesco salgono dunque a quattro i piloti che fanno parte o hanno militato nella FDA presenti sulla griglia di partenza del Mondiale: oltre a Charles Leclerc ci sono infatti anche Sergio Perez e Lance Stroll.

Anche GT per Ilott. Respirerà aria di Formula 1 anche Callum Ilott, che sarà presente a molti Gran Premi in qualità di test driver della Scuderia. Il ragazzo di Cambridge però non perderà il feeling con le competizioni dal momento che sarà protagonista anche in un programma Gran Turismo che lo vedrà in pista al volante di una Ferrari in alcune delle gare più celebri della categoria.



Formula 2. Nella serie cadetta militeranno Robert Shwartzman e Marcus Armstrong. Il russo continuerà ad essere portacolori del team Prema e alla velocità assoluta già dimostrata nel 2020 – quattro le sue vittorie nello scorso campionato, nessuno come lui – punterà ad aggiungere anche la costanza di rendimento per dare la caccia al titolo.

Marcus, che due settimane fa ha esordito al volante di una Ferrari di Formula 1 nei test di Fiorano, è recentemente passato al team DAMS ed è più determinato che mai ad essere con continuità nelle prime posizioni.



Formula 3. Arthur Leclerc lo scorso anno si è piazzato secondo nella corsa al titolo europeo di Formula Regional, ma ha ottenuto più pole position e vittorie di tutti. Questi risultati gli hanno permesso di fare il salto di categoria e di approdare in Formula 3. Arthur potrà ancora contare sul supporto del team Prema e si candida fin da subito ad essere tra i protagonisti.



Formula Regional. Il campionato europeo di Formula Regional lo scorso anno è stato terreno di conquista per i piloti della Ferrari Driver Academy, e anche nel 2021 ci sarà un pilota molto veloce a rappresentare la Casa di Maranello.

Si tratta di Dino Beganovic, pilota svedese classe 2004 che nella scorsa stagione, all’esordio assoluto in monoposto, ha impressionato molto positivamente nell’Italian F4 Championship certified by FIA ottenendo la sua prima vittoria a Imola e facendo della costanza di rendimento la sua arma per piazzarsi al terzo posto della classifica.

Dino nelle ultime due settimane si è allenato nel campionato Formula 3 Asian Series, che impiega le stesse monoposto che lo svedese troverà nell’Europeo di Formula Regional, e ha già dimostrato di avere un ottimo feeling con la vettura ottenendo quattro podi in nove gare.



Formula 4 e Kart. Infine i due nuovi arrivati, Maya Weug e James Wharton. L’allieva olandese, che ha percorso i primi chilometri al volante di una vettura di Formula 4 proprio nell’ambito del programma FIA “Girls on Track – Rising Stars”, continuerà in questa categoria.

Per quanto riguarda James Wharton, la sua giovane età lo obbligherà a gareggiare in kart anche nel 2021, ma per lui FDA ha predisposto un percorso di avvicinamento all’esordio in monoposto che lo vedrà impegnato in una serie di test nel corso della seconda parte della stagione.