Ferrari Daytona SP3: ecco la versione Lego Technic da 3778 pezzi

Appassionati Ferraristi e Legolisti, preparatevi a mettere mano al portafoglio: dalla prossima settimana nei negozi sarà in vendita la Ferrari Daytona SP3 di Lego Technic.

La Casa di Maranello prosegue la collaborazione con la mitica azienda di costruzioni in mattoncini per grandi e piccoli, e l'ultimo gioiellino è appunto stato sfornato dai responsabili del Centro Stile del Cavallino Rampante e da quelli Lego Technic.

La Daytona SP3, presentata alle Finali Mondiali del Mugello nel novembre scorso, segue la 488 GTE #51 di AF Corse del FIA WEC e porta avanti una selezione di vetture stradali e da corsa, ultima delle quali era stata un paio di mesi fa la 512 M della serie Lego Speed Champions, che annovera anche F40, F8 Tributo, 488 GT3, LaFerrari, Garage Ferrari e prodotti di altri Costruttori.

Lego Ferrari Daytona SP3 Photo by: Ferrari

Come spiegato dalla Ferrari, questa idea è nata e cresciuta praticamente di pari passo con la costruzione della macchina vera e propria, in pieno periodo pandemico dove la gente era costretta a casa e a pensare a qualche novità.

Dopo aver lavorato sulle Ferrari Lego F1 da 738 pezzi, Enzo Ferrari da 1.360 pezzi e 599 GTB Fiorano da 1.327 pezzi, il progettista Uwe Wabra ha collaborato in tempo reale con Maranello, comunicando prima tramite videochiamate su ogni singolo aspetto che portasse ad un modellino molto particolareggiato e fedele - nel puro stile Lego - per poi recarsi in Emilia per incontrare il responsabile del Design, Flavio Manzoni, e i suoi uomini.

Come tutti i Technic, anche la Daytona SP3 riproduce sospensioni attive, motore V12 con pistoni mobili, cambio sequenziale a 8 marce e sterzo, oltre alla novità delle portiere ad apertura 'alare' che mai erano state prodotte sui Lego Technic, attivabili da un pulsante nascosto. Inoltre nel cofano e sulla targhetta dedicata da abbinare in esposizione all'auto è riportato il numero di serie univoco con cui sbloccare contenuti speciali visibili online.

Lego Ferrari Daytona SP3 Photo by: Ferrari

La Ferrari Daytona SP3 di Lego Technic (prodotto #42143 del catalogo) è in scala 1:8 e composta da 3778 pezzi, misura 14cm di altezza, 25cm in larghezza e 59cm di lunghezza, e ovviamente è un prodotto principalmente per adulti vista la complessità. Il prezzo fissato da Lego è di 399,99€ e l'oggetto sarà disponibile dal 1° giugno 2022.

Altro aspetto che rende unico il tutto è la confezione, per la quale sono stati stampati due libri: uno è quello inserito all'interno della scatola con le istruzioni di costruzione.

L'altro, intitolato 'The Sense Of Perfection', è dotato di copertina rigida e a tiratura limitata a 5000 copie, ricco di interviste esclusive e fotografie dei dietro le quinte nelle 240 pagine a colori, acquistabile a parte al prezzo di 79,99€ sul sito Lego.

Come dicevamo, oltre ad armarsi di portafoglio servirà pure tanta pazienza e attenzione in questa costruzione, e spazio a casa viste le dimensioni. Ma l'oggetto in questione siamo convinti che valga la pena di tutto ciò...

Lego Ferrari Daytona SP3 Photo by: Ferrari