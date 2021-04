Stroll vende Mont-Tremblant: servono fondi per Aston Martin?

Lawrence Stroll ha messo in vendita il circuito di Mont-Tremblant. Inaugurato nel 1964, il tracciato dopo varie modifiche ha oggi una configurazione di 4,24 km, mantenendo un layout irregolare che lo ha sempre contraddistinto.

L’impianto canadese, realizzato negli Anni Sessanta dalle autorità del Quebec come risposta al successo che ottenne l’impianto di Mosport nella regione dell’Ontario, riuscì ad ottenere per due volte il Gran Premio di Formula 1 canadese, nel 1968 e 1970.

Nel 2000 il circuito, che si estende su una superfice complessiva di 120 ettari, è stato acquistato da Stroll, che all’interno della pista ha realizzato una struttura in cui custodisce la sua preziosa collezione di auto storiche.

Nel 2004 Stroll ha voluto revisionare completamente il circuito al fine di adattarlo agli standard previsti dalla FIA per ospitare gare internazionali, compresa una nuova struttura che comprende box, sede del presidio medico, sala stampa e servizi.

Mont-Tremblant, pur ospitando raramente eventi internazionali, è rimasto negli anni un punto di riferimento per il motorsport nazionale, ed il timore degli appassionati ed addetti ai lavori canadesi è che la collocazione strategica della proprietà (una zona turistica molto ambita) possa far gola a chi è interessato ad operazioni immobiliari per far sorgere nell’area occupata oggi dalla pista un complesso residenziale.

Molto dipenderà dalle scelte dello stesso Stroll e dalle offerte che arriveranno sul suo tavolo per una proprietà valutata (secondo stime locali) oltre venti milioni di euro.

La notizia ufficiale della messa in vendita di Mont-Tremblant segue di qualche settimana l’indiscrezione riguardante l’intenzione dello stesso Stroll di cedere una parte importante della sua collezione di auto, alimentando le speculazioni secondo le quali il miliardario canadese stia cercando di far fronte ad una liquidità molto impegnativa richiesta dal programma Aston Martin.