Experis Academy lancia l’Open Day Master Motorsport

Experis Academy lancia per venerdì 30 ottobre l’Open Day Master Motorsport . Di cosa si tratta? Di un evento gratuito che si svolgerà in streaming sulla piattaforma Teams a partire dalle ore 10.

Si inaugura così in modo virtuale la nuova stagione del Master Motorsport con un incontro di 90 minuti che sarà aperto da Giovanni Rossi (Experis Academy Operation Manager e Segretario Generale Fondazione Human Age Institute) con una breve presentazione del corso a cui farà seguito la chiacchierata con gli importanti relatori moderata da Antonio Boselli, voce dai box della MotoGP di Sky Sport.

All’evento parteciperanno Giuseppe Palese (Senior Software Architect Marelli), Luca Dell’Osso (aerodinamico Dallara), Paolo Bonora (elettronico Aprilia Racing) e Luca Del Grosso (team manager Imperiale Racing) e alla fine i partecipanti avranno la possibilità di interagire con loro in una sessione di Q&A.

Experis Academy nasce con l’obiettivo di individuare le migliori risorse per formarle e fornire loro tutte le competenze necessarie per entrare nel mondo del Motorsport. Partita nel 2014, l’Academy è una realtà consolidata che ha instaurato forti partnership e collaborazioni con aziende leader di mercato, interessate a sviluppare progetti formativi su tematiche all’avanguardia ed entrare in contatto con potenziali candidati.

Chi fosse interessato a partecipare può registrarsi gratuitamente a questo link.