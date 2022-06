ETCR | Scuola di sorpassi all'Hungaroring

Nell'ETCR, le auto hanno una potenza massima di 500 kW per la qualifica, mentre nei quarti di finale, nelle semifinali e nella gara finale sono limitate a 300 kW, ma possono utilizzare il "Power Up". Si tratta di un aumento istantaneo della potenza a 450Kw che dura 40" per i quarti di finale e solo 20" per le semifinali e la finale.

L'uso di questo pulsante è molto importante per la strategia perché, a differenza del DRS della F1, questa potenza extra viene utilizzata sia per attaccare l'auto che precede sia per difendersi da un eventuale sorpasso. Il compito degli ingegneri al muretto è quello di prevedere, avvertire e consigliare il pilota quando è meglio utilizzare quell'energia e quando un rivale è pronto a farlo.

Questo fine settimana all'Hungaroring è stato dimostrato che i piloti stanno perfezionando sempre più l'uso del "Power Up". Non solo perché cercano di sfruttarlo solo quando è giusto e necessario, ma perché lo tengono fino alle ultime curve per poter sorprendere gli avversari all'ultimo momento.

Adrien Tambay, Cupra EKS, Cupra e-Racer Photo by: Cupra

Due esempi molto chiari di sorpassi che andrebbero fatti vedere a chi sta imparando sono quelli effettuati da Mattias Ekstrom e Jordi Gene.

Il pilota svedese ha superato Mikel Azcona con una manovra decisa, senza lasciare spazio al rivale della Hyundai e chiudendogli la porta. Sfruttando l'intera larghezza della pista e mostrando la parte anteriore della sua auto, è riuscito a infilarsi senza dare allo spagnolo la possibilità di difendersi.

Il suo compagno della Cupra EKS Gené ha invece trovato un varco nell'ultima curva della sua sessione per mettere la macchina tra il muro e la Hyundai di Kevin Ceccon, che non aveva più alcun "Power Up" per difendersi.

Nell'ultimo turno di gare tra le batterie POOL FAST e POOL FURIOUS, Adrien Tambay è stato incoronato il 'King of the Weekend', con moltissima azione, fra una grande partenza di Gené all'incidente tra Luca Filippi e Jean-Karl Vernay, in cui quest'ultimo non ha potuto continuare la gara.

Al centro della griglia, tutti hanno lottato per conquistare il secondo posto dietro al leader in fuga Tambay, ma Tom Blomqvist ha lasciato che quelli davanti lottassero e spendessero tutto il "Power Up", per poi passare con calma i rivali e prendersi il secondo posto dietro al suo compagno di squadra Tambay, per fornire un altro esempio dell'importanza della strategia in questo tipo di gare.

Mattias Ekström, Adrien Tambay, Cupra EKS, Cupra e-Racer Photo by: Cupra

La stagione 2022 dell'ETCR proseguirà a Jarama, vicino a Madrid, il 17-19 giugno, dove ci aspettano altre gare spettacolari con la massima serie turismo elettrica.