Escape from 2020: il videogame per augurarvi buon anno

Il 2020 è stato un anno a dir poco difficile. Fra pandemia, crisi economica conseguente, restrizioni alle nostre libertà, ma anche disastri ambientali ed eventi naturali più o meno catastrofici, difficile non aver pensato, almeno una volta, "non vedo l'ora che finisca". Ma ora che ci siamo, che stiamo entrando nel 2021 vogliamo lanciarvi una piccola sfida...

Per tutti coloro che vogliono lasciarsi alla spalle il 2020 abbiamo creato Escape From 2020, un videogioco gratuito online (cliccate qui per aprirlo) con il quale potrete letteralmente "fuggire" in auto da questo Annus horribilis, proiettandovi verso un 2021 quanto più possibile migliore.

Ovviamente dovrete superare un po' di ostacoli, sennò che 2020 sarebbe?

La vostra vettura la scegliete voi

Il link ufficiale per giocare è https://escapefrom2020.motorsport.com dove vi aspettano quattro diverse auto giocabili in base ai vostri gusti di guida:

- La sportiva "Blue Laser", firmata Motor1.com e guidata da Patrick McQuill

- L'elettrica "OHM 1500" di InsideEVs.it, con alla guida Martha Berg

- La Nascar "The Thunder", rossa come MotorsportGames, guidata da Bobby Trickle

- La Formula 1 "Grand Speed", ovviamente parte del Team Motorsport.com, con al volante Willy Hawke

Ogni macchina corre in uno scenario differente, e soprattutto coerente con la tipologia. Ad esempio, se siete "lupi da pista", la Grand Speed e la The Thunder sono scelte azzeccate, ma se siete più da "vita notturna" allora si tratta dell'habitat naturale della Blue Laser. Se invece avete già un occhio puntato al futuro a zero emissioni, è superfluo dire che la OHM 1500 è imbattibile perchè 100% elettrica.

Come si gioca?

A questo punto siete pronti a correre e le regole sono molto semplici: dovete raccogliere i biglietti rossi, evitando tutto il resto sapendo che avete a disposizione cinque "vite". Con 100 biglietti vi guadagnerete di diritto, senza se e senza ma, l'accesso al 2021. Va detto che il videogame nasconde anche qualche Easter Egg, ma non vi vogliamo svelare di che si tratta...

Buon gioco a tutti, ma soprattutto auguri di un reale buon 2021 da parte della Redazione di Motor1.com Italia!