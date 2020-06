Ercole Colombo nominato cavaliere della Repubblica Italiana

Colombo è monzese e la sua passione per l'automobilismo sportivo è stata accesa nel 1951 dal padre, che lo portò a sette anni a vedere Fangio e Ascari correre al mitico Autodromo vicino a casa loro, sede tradizionale del Gran Premio d'Italia. Il suo studio si trova a poche centinaia di metri dall'ingresso del circuito.

Ha prestato servizio per molti anni come fotografo di Enzo Ferrari, catturando innumerevoli immagini del dietro le quinte e delle corse e, dalla morte del Commendatore nel 1988, Ercole ha continuato a fornire alla Scuderia le immagini dei Gran Premi di F1.

Nel 2018 il suo archivio di immagini, la più grande collezione privata al mondo di immagini Ferrari, è stato acquisito da Motorsport Network e oggi fa parte della collezione Motorsport Images, insieme al lavoro di Rainer Schlegelmilch, LAT, Sutton Images e Giorgio Piola.

"Sono lusingato da questo onore così inaspettato - ha detto Colombo - Sono solo una persona normale che ha lavorato per sessant'anni e che ha sempre svolto il lavoro con passione e impegno. Il mio lavoro celebra il meraviglioso mondo delle auto e delle corse. Sono orgoglioso che le mie immagini vivranno nel futuro e potranno raccontare le storie che ho catturato con il mio obiettivo.

"Bisogna essere curiosi per essere un fotografo. Dovete cercare di catturare i momenti che ritenete importanti. Una foto, se è scattata bene, se è perfetta, non ha bisogno di spiegazioni e ti dice cosa è successo".

L'immagine preferita di Ercole, tra le milioni che ha scattato, è la tanto decantata foto del 1980 di Enzo Ferrari che abbraccia il suo pilota Gilles Villeneuve, che considerava quasi come un figlio.

"Eravamo a Casinalbo, vicino a Modena, durante la conferenza stampa di presentazione della squadra dell'anno successivo - ricorda Ercole - Il giorno prima, durante il Gran Premio d'Italia, Gilles Villeneuve ha avuto un terribile incidente. È arrivato in ritardo perché era andato in ospedale per una radiografia".

"Quando si avvicinò alla Ferrari e andò verso di lui per salutarlo, si strinsero la mano. C'erano altri due fotografi, ma non ho scattato a quel punto, sai quando senti che il momento non è rilevante. Poi Enzo lo ha tirato dentro e gli ha dato un bacio. Ho scattato e gli altri non erano pronti. A Enzo Ferrari questa foto è piaciuta così tanto che ne ha chiesto una copia. Gliel'ho portato personalmente e me ne ha firmato una copia".

L'onore è stato notificato ad Ercole per lettera, ma la cerimonia di investitura sarà riprogrammata in un secondo momento, una volta che la situazione sarà considerata sicura dopo la pandemia di Coronavirus.