Ecco #TAG: Torneremo A Guidare (e sarà ancora più bello!)

La pandemia di Coronavirus ha tolto tante libertà e piaceri alle persone di tutto il mondo, ma per noi appassionati di motori ce n'è una in particolare che ci sta particolarmente mancando.

Quella di sedersi al volante della propria vettura e godersi il piacere della guida, che sia in pista per sfogare le proprie velleità da pilota, o su una strada di montagna godendosi il paesaggio, o anche in pianura per raggiungere una località di villeggiatura.

In questo momento ogni singola emozione legata all'impugnare il volante, il cambio, a pigiare i pedali, a sentire il canto della propria macchina, delle gomme e ogni piccolo movimento del mezzo, ecco, tutto ciò non è possibile viverlo.

E non c'è cosa migliore che restare uniti: ed ecco che Motorsport.com e Motor1 hanno ideato TAG, ossia #torneremoaguidare, iniziativa che vuole radunare tutti gli amanti delle quattro ruote, che si abbia una utilitaria o una fuoriserie, non importa.

E' qualcosa che guarda al futuro, a quando potremo rivivere le stesse emozioni come prima, unendo l'intera popolazione tricolore che ama i motori e tutto ciò che ne consegue.

Nei prossimi giorni vi daremo ulteriori indizi su cosa si potrà fare e come utilizzare l'hashtag #torneremoaguidare; per il momento vi proponiamo un video dedicato a tutti voi, con la speranza e la convinzione che presto torneremo a fare tutto quello che le immagini raccontano.