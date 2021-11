Ecco perché l’Arabia Saudita sta investendo molto nel Motorsport

Perché sta succedendo questo? Per questa edizione del #thinkingforward, abbiamo parlato con il ministro dello sport saudita, il principe Abdulaziz, per capire qualcosa di più sulle ambizioni dell’Arabia Saudita nel motorsport e come verrà fruito il messaggio di giustizia sociale della Formula 1 #WeRaceasOne.

“Non si tratta solo di motorsport, ma forse questo ha preso molto le luci della ribalta. Stiamo davvero investendo in molti sport all'interno del regno – dice – Il governo capisce che lo sport ha un ruolo molto importante per il futuro dei giovani. Il 70% della popolazione ha meno di 40 anni, quindi abbiamo bisogno di renderli attivi. Dobbiamo farli impegnare di più nello sport e assicurarci di farlo nel modo giusto. Nel 2017 avevamo 32 Federazioni sportive. Oggi abbiamo 92 Federazioni, e questo vi dimostra che c'è un grande investimento che sta avvenendo nel Regno”.

Il modello saudita, parte della strategia Vision 2030 per il paese, è quello di investire nello sport e aumentare lo standard delle competizioni a livello internazionale in modo che gli atleti sauditi possano imparare dagli atleti internazionali e migliorare il loro livello. Il motorsport ha fornito un primo esempio di ciò con la competizione FIA Baja Cross Country World Cup, in cui il paese ha vinto diversi titoli di piloti, compresa la categoria T3, vinta da una donna saudita, Dania Akeel, lo scorso anno. Lei parteciperà al rally Dakar nel 2022.

La pilota saudita Dania Akeel ha vinto il FIA Cross Country Baja World Cup

"Solo quattro anni fa, in Arabia Saudita le donne non erano autorizzate a guidare, quindi si può vedere che lo sviluppo in realtà va oltre lo sport – afferma – Si tratta di vivibilità, di dare una possibilità ai giovani, di essere presenti nell'arena internazionale”.

Tuttavia, con questa maggiore importanza sulla scena globale arriva anche un maggiore esame del paese e nella prossima settimana questo verrà messo a fuoco quando la Formula 1 arriverà in Arabia Saudita con il suo messaggio di giustizia sociale #WeRaceAsOne". Come lo accetteranno?

“Tutti sono benvenuti nel paese. Abbiamo la nostra cultura e le nostre abitudini che qualsiasi altro paese ha e le rispettiamo ovunque – dice il principe Abdulaziz – E questo è tutto. Non vediamo l'ora di ospitare molti altri eventi in futuro. E vorremmo dare il benvenuto a chiunque da tutto il mondo a venire a visitare l'Arabia Saudita, e a vedere l'Arabia Saudita per quello che è. Tutti sono i benvenuti. E noi rispettiamo tutti e dobbiamo mettere su uno spettacolo che sia effettivamente per tutti e assicurarci di fare questo...speriamo di fare in modo che tutti coloro che vengono e partecipano a questa gara, sperimentino qualcosa di diverso da qualsiasi altro posto".

Il principe Abdulaziz osserva che è stato l'arrivo della gara di Formula E nel 2018 ad aver portato alla creazione del visto turistico, che prima in Arabia Saudita non era disponibile: “Un visto turistico, che era accettabile in tutto il mondo, non lo era in Arabia Saudita nel 2017. Attraverso la Formula E è stato avviato questo processo e, in tre mesi, il Ministero del Turismo ha adottato il sistema che abbiamo messo nel settore dello sport. Oggi, più di 50 paesi hanno la possibilità di ricevere un visto all'arrivo. In passato, non potevamo ospitare eventi perché il paese non era aperto per questo”.

Per quanto riguarda la Formula 1, il recente sondaggio Global F1 Fan ha mostrato che il pubblico è sempre più giovane e femminile e c'è un forte crossover con i giocatori tra la fascia di età inferiore ai 24 anni.

“Penso che per noi sia il momento giusto per entrare. E penso davvero che la Formula 1 con la nuova gestione abbia cambiato la sua filosofia, diventando maggiormente impegnata verso i fan. Li vediamo molto attivi sui social media, vediamo la serie Netflix. Questo ha attirato un sacco di gente verso la Formula 1, lo hanno seguito anche persone che non sono realmente interessate alle corse, ma ora sono fan della Formula 1. E penso che questo approccio da parte della Formula 1 rappresenti davvero una svolta; far appassionare i giovani, i ragazzi della prossima generazione, per essere parte del futuro della Formula 1. Per noi questo è incredibile, perché, come ho detto, il 70% della popolazione ha meno di 40 anni. E sono molto esperti di tecnologia”.

Per quanto riguarda il gaming e gli esports, Abdulaziz ritiene che rappresenti una grande opportunità per il Regno, a causa della demografia della popolazione e della passione per lo sport.

Abdulaziz bin Turki Al Saud - Jeddah

"Il bello del gaming è che puoi farlo ovunque e in qualsiasi momento. Abbiamo sponsorizzato la gara virtuale di Le Mans che si è svolta durante il lockdown e nel Regno abbiamo trovato un sacco di persone interessate a partecipare, a farne parte”.

“È così importante che abbiamo una vera e propria Federazione, che sta effettivamente gestendo il gaming all'interno del Regno. Penso che sia il futuro e che dovremmo dargli la stessa importanza di qualsiasi altro sport”.

“È molto importante per i giovani e per il futuro. E dovremmo essere parte di questa evoluzione”.