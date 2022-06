duPont registry aggiunge un veterano delle auto di lusso come direttore generale e come nuovo investitore strategico.

MIAMI, FL (31 maggio 2022) - duPont REGISTRY, una società di Motorsport Network, ha annunciato oggi l'ingresso di Ken Harte in qualità di Direttore Generale e di nuovo investitore strategico. duPont REGISTRY, la fonte più affidabile per le auto esotiche, classiche e di lusso, ha affidato a un veterano trentennale del settore automobilistico la supervisione del team di vendita e la gestione dell'inventario, mentre l'azienda continua la sua trasformazione digitale.

Harte è entrato a far parte di duPont REGISTRY dopo aver trascorso più di due decenni in ruoli dirigenziali presso importanti concessionari di auto di lusso, diventando uno dei migliori venditori della nazione per marchi come Rolls Royce, Bentley, Bugatti e BMW. Harte ha una profonda conoscenza delle operazioni delle concessionarie e una vasta esperienza nella tecnologia per trasformare l'esperienza del lusso per i marchi, i partner e i clienti.

Ken Harte ha dichiarato: "Sono entusiasta di entrare a far parte del team duPont REGISTRY. È un momento incredibile per questo marchio, che sta investendo molto in infrastrutture tecnologiche per espandersi oltre la stampa e i canali digitali. Sono entusiasta di poter sfruttare la mia esperienza per coltivare i rapporti di duPont REGISTRY con migliaia di concessionari di auto di lusso in tutto il Paese e di utilizzare le mie conoscenze nel settore per il reclutamento e far crescere il nostro team interno per sostenere la nostra espansione in nuovi settori verticali".

Da oltre 36 anni, duPont REGISTRY mette in contatto concessionari e collezionisti di auto di lusso in tutto il mondo. Nell'ambito del portafoglio Motorsport Network, l'azienda sta sfruttando le nuove tecnologie per rafforzare la sua posizione di mercato automobilistico di lusso più influente e sofisticato.

Steven Chapman, Presidente di duPont REGISTRY, ha dichiarato: "È un momento cruciale per duPont REGISTRY, in quanto ci stiamo evolvendo da fonte di auto esotiche, ultra e di lusso a piattaforma di lusso per eccellenza. Ken porta con sé una grande esperienza dal punto di vista operativo e dei concessionari che duPont REGISTRY sfrutterà per garantire il livello di esperienza che i nostri clienti si aspettano dal nostro marchio".

Informazioni su duPont REGISTRY

Da oltre 36 anni duPont REGISTRY è il principale mercato automobilistico esotico e di lusso per acquirenti e venditori di automobili di pregio. Con oltre 200.000 annunci all'anno sulla sua piattaforma digitale, duPont REGISTRY mette in contatto milioni di acquirenti e venditori in tutto il mondo. Come parte del portafoglio di Motorsport Network, sotto la divisione Driven Lifestyle, duPont REGISTRY utilizzerà le capacità tecnologiche avanzate e la portata globale della società madre per estendere ulteriormente la sua posizione di leadership come il più influente, innovativo e sofisticato mercato automobilistico extralusso ed esotico. L'autorità del marchio, le pubblicazioni e le proprietà digitali di duPont REGISTRY sono leader nel mercato automobilistico di lusso con una portata impressionante di quasi 10 milioni di follower sui social media.

Informazioni su Motorsport Network

Motorsport Network è una società di tecnologia digitale. Le sue piattaforme sono visitate ogni mese da 62 milioni di utenti per acquistare, imparare, essere intrattenuti o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Siamo al centro dell'industria automobilistica e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero, oltre a esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagniamo in un percorso che comprende notizie e approfondimenti, eventi, acquisti di supercar, biglietti, giochi ed eSports, in modo da sfruttare l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Utilizziamo la nostra tecnologia interna e i moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in continua evoluzione per servire al meglio il nostro pubblico, i nostri clienti e i nostri partner.

DICHIARAZIONI PREVISIONALI E ALTRE DICHIARAZIONI DI CAUTELA

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali. Parole come "continuare", "sarà", "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "previsto", "piani", "intendere", "anticipare", "credere", "stimare", "prevedere", "potenziale" ed espressioni simili hanno lo scopo di identificare tali dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali, molti dei quali sono generalmente al di fuori del controllo di Motorsport Network, LLC e/o duPont REGISTRY (la "Società") e sono difficili da prevedere. Di conseguenza, la Società non si assume la responsabilità per l'accuratezza o la completezza di alcuna dichiarazione previsionale e i lettori non dovrebbero fare affidamento su alcuna dichiarazione previsionale come previsione di eventi futuri. Queste dichiarazioni previsionali includono, ma non si limitano a, dichiarazioni riguardanti, tra l'altro: (i) i piani della Società di continuare la sua trasformazione digitale, investendo pesantemente in infrastrutture tecnologiche per espandersi oltre la stampa ai canali digitali e sfruttando le nuove tecnologie per promuovere la sua posizione di mercato automobilistico di lusso più influente e sofisticato; (ii) l'aspettativa della Società di evolversi da fonte di auto esotiche, ultra e di lusso per diventare la piattaforma di lusso definitiva; e (iii) l'aspettativa della Società che, nell'ambito del portafoglio Motorsport Network, sotto la divisione Driven Lifestyle, duPont REGISTRY utilizzerà le capacità tecnologiche avanzate e la portata globale della società madre per estendere ulteriormente la sua posizione di leadership come il più influente, innovativo e sofisticato mercato automobilistico extralusso ed esotico. I risultati effettivi della Società potrebbero differire in modo sostanziale da tali dichiarazioni previsionali per una serie di motivi, quali: (i) difficoltà, ritardi o risultati inferiori alle attese nel raggiungimento dei piani di crescita, degli obiettivi e delle aspettative della Società, ad esempio a causa di una ripresa economica più lenta del previsto, di fattori recessivi, come alti tassi di inflazione, di interesse e/o di disoccupazione; (ii) incapacità della Società, in tutto o in parte, di continuare a eseguire le proprie strategie e i propri piani aziendali, ad esempio a causa della pandemia COVID-19 in corso e delle sue varianti, dei relativi blocchi e mandati o per altri motivi, tra cui l'impatto economico dell'invasione russa dell'Ucraina; e/o (iii) la Società incontra difficoltà, ritardi o altre interruzioni nel realizzare con successo i benefici attesi dalla sinergizzazione e dall'ottimizzazione del rapporto tra Motorsport Network e duPont REGISTRY, ad esempio a causa di interruzioni impreviste di Internet, tempi di inattività dei server, altri problemi legati alla tecnologia, indisponibilità del personale tecnico, problemi legati alla cybersecurity, hacking informatico o altri motivi; e/o (v) la Società incontra difficoltà, ritardi o risultati inferiori alle attese nel realizzare gli obiettivi della Società. Fattori diversi da quelli sopra citati potrebbero anche far sì che i risultati della Società differiscano materialmente dai risultati attesi. La Società non si assume alcun obbligo, e declina specificamente qualsiasi intenzione o obbligo, di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto espressamente richiesto dalla legge. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate e non devono essere considerate come rappresentative dei piani e delle aspettative della Società per qualsiasi data successiva. Inoltre, il materiale commerciale e finanziario e qualsiasi altra dichiarazione o divulgazione presente o resa disponibile attraverso i siti web della Società o qualsiasi altro sito web a cui si faccia riferimento o che sia collegato al presente comunicato stampa non saranno incorporati come riferimento nel presente comunicato stampa.