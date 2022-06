Dorna e Motorsport Network lanciano un sondaggio globale per la MotoGP™

Londra, 16 giugno 2022: Dorna Sports S.L e Motorsport Network, LLC hanno lanciato oggi il Sondaggio Globale per i fan della MotoGP™ 2022. Questo sarà il più grande sondaggio per la MotoGP™ mai realizzato, sarà disponibile in 15 lingue sul sito Motorsport.com e sulle piattaforme motociclistiche di Motorsper Network, con i dati di analisi di Nielsen Sport (NYSE: NLSN).

Il sondaggio MotoGP™ ha l’obiettivo di raccogliere gli input dei fan su una vasta scala di argomenti, tra cui le abitudini di seguito, le esperienze sul posto e la fruizione dei contenuti, oltre a opinioni sui cambiamenti futuri per migliorare lo sport e focalizzazioni su punti chiave oltre la pista. Ci sono anche domande sull’impegno dei fan e sulla crescita del gaming e degli eSports, così come la ricerca dei piloti, team e piste preferite dai fan.

Questo è il primo Sondaggio Globale Fan per la MotoGP™. Motorsport Network apre la strada in questo campo, avendo recentemente completato il Sondaggio Globale Fan in collaborazione con la F1™ nell’ottobre del 2021 e con la NTT INDYCAR Series a febbraio del 2022.

Carmelo Ezpeleta, CEO of Dorna Sports, S.L., ha affermato: “I fan di tutto il mondo rendono il nostro sport quello che è; son oil cuore pulsante della MotoGP™. Cerchiamo sempre dei modi per rendere la MotoGP™ ancora meglio di prima, e quale miglior modo che chiedere ai fan? Utilizzando il potere di Motorsport Network, riusciremo ad aggiungere la nostra audience nel mondo, ricevendo in questo modo delle informazioni direttamente dalla nostra fanbase, per comprendere meglio cosa vogliono dallo sport, cosa piace e non piace loro, e cosa considerano maggiormente in MotoGP™. Si tratta di un’opportunità incredibile di impegnare molte persone e dare loro voce nel futuro dello sport che amiamo”.

“Non vediamo l’ora di sentire le opinioni dei fan della MotoGP™ di tutto il mondo. Avendo recentemente completato i sondaggi su larga scala di Formula 1 e IndyCar, comprendiamo l’importanza del Sondaggio Globale Fan per detentori dei diritti e gli organizzatori delle principali serie di gare, in modo che possano usare i risultati come una bussola per portare avanti il loro sport nel futuro”, ha affermato James Allen, Presidente di Motorsport Network e leader del progetto Sondaggio Globale Fan. “La MotoGP™ è uno degli spettacoli sportivi più entusiasmanti del mondo. Un sondaggio su questa scala così larga non è mai stato fatto prima in MotoGP™ e non vediamo l’ora di scoprire i risultati”.

Il Sondaggio Globale per i Fan della MotoGP™ 2022 è aperto a tutti coloro che abbiano superato i 16 anni e sarà aperto per quattro settimane. Partirà il 16 giugno e i risultati saranno annunciati a settembre.