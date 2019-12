Dentro l'OSCA: il libro che rievoca una leggenda italiana

Una firma puntuta e curiosa; 2.000 fotografie uscite da un archivio impolverato. Tre testimoni di una storia irripetibile. Quella della OSCA, meteora nel mondo dell’automobile, marchio che ha brillato per 20 anni dal 1947 al 1967.

Dal Dopoguerra fino al boom economico italiano, vincendo in pista tutto e dappertutto prima di essere inghiottita nel vortice di chi, come il conte Domenico Agusta, aveva occhi e cuore solo per le due ruote. Le mitiche MV di Mike Hailwood e Giacomo Agostini hanno determinato la fine di un mito.

OSCA è l’acronimo di Officine Specializzate Costruzione Automobili. Già il nome evoca un qualcosa di speciale. Automobili spinte da motori piccoli ma potentissimi. Capaci di risultati sorprendenti nelle corse. Vetture belle quanto costose, raffinate. Che piacevano ad americani e francesi. Un lusso per l’epoca.

E dietro alla OSCA, tre fratelli: Bindo, Ernesto ed Ettore. Con un cognome prestigiosissimo: Maserati. Avevano ceduto il marchio del Tridente alla famiglia Orsi e avevano voluto ricominciare dieci anni dopo la cessione del Tridente proprio a due passi dalla prima sede della Maserati a Bologna. Poi il trasferimento a San Lazzaro di Savena, comune dell’area metropolitana felsinea.

Della OSCA non c’è più nulla: l’officina sulla via Emilia ha lasciato il posto a palazzi e negozi. C’è giusto una targa a ricordarne la storia.

Ma per risvegliare le emozioni c’è voluto Carlo Cavicchi, maestro di giornalismo direttore di Autosprint e Quattroruote, folgorato dal ritrovamento da parte di Roberto Mugavero delle immagini di Walter Breveglieri, il fotografo bolognese che con i suoi scatti ha raccontato la leggenda da dentro.

Lo splendido volume che è stato presentato a San Lazzaro di Savena alla presenza del Sindaco, Isabella Conti, vive dei ricordi di Mauro Fantuzzi, Martino Avoni e Luciano Rizzoli, tre testimoni di un’avventura leggendaria.

Ma a “parlare” sono le strepitose immagini di Walter, abile pilota che è arrivato a guidare anche una F1: Breveglieri è stato attore protagonista da OSCA.

Ci ha lasciato quadri in bianco e nero che ci regalano uno spaccato di vita di quei 20 anni, affrontati con poche risorse e tanta passione. Le idee geniali di Ernesto Maserati hanno conquistato il mondo delle corse, sfidando con le “piccole” i mostri sacri del Motorsport.

La 12 Ore di Sebring vinta da Stirling Moss nel 1954 con Bill Lloyd, i 17 record di velocità nella classe F sul Lago Salato a Bonneville nel 1955 e i successi di classe alla Mille Miglia e alla Targa Florio rappresentano l’apice di un palmares che si è alimentato soprattutto delle affermazioni di piloti gentleman che hanno creduto nelle qualità di guida della OSCA per conquistarsi uno spicchio di notorietà.

Il libro non può e non deve essere raccontato. E, infatti, qui ci fermiamo perché deve essere prima sfogliato, poi letto con curiosità. E, solo dopo, gustato foto per foto. Ogni immagine si lega a un racconto, a un aneddoto dei “fantastici tre”. E magicamente il puzzle di Breveglieri diventa un caleidoscopio a… colori.

Carlo Cavicchi, gran cerimoniere alla presentazione del volume, ben incalzato dal moderatore Lorenzo Sani, ha avuto parole importanti sul genio del Signor Ernesto. Non aveva studiato, ma aveva disegnato auto e motori con soluzioni innovative, semplici quanto funzionali.

Nessuno gli ha mai riconosciuto una laurea ad honorem, ma San Lazzaro di Savena quanto meno potrebbe dedicargli almeno una via: l'idea è partita da Luigi Argenti. E Motorsport.com, che ha la propria redazione proprio nel Comune bolognese, supporta e sostiene la bellissima proposta. Per non dimenticare le nostre radici...

Dentro L’OSCA

di Carlo Cavicchi – Fotografie di Walter Breveglieri

Edizioni Minerva – Bologna

Prezzo: 35 euro