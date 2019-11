Dallara riceverà a Monza il premio Memorial Vittorio Brambilla

Sarà consegnato a Giampaolo Dallara il premio “XIX Memorial Vittorio Brambilla” 2019 dello Scuderia Ferrari Club Vedano al Lambro. L’ingegnere riceverà l’onoreficenza sabato 23 novembre alle 10 nella Sala Regione del Monza Eni Circuit alla presenza di Pietro Benvenuti, Direttore Generale del circuito.

Il riconoscimento è stato istituito nel 2001 per omaggiare le personalità che, a giudizio del sodalizio monzese, si sono distinte nel mondo del motorsport. La cerimonia di premiazione verrà ospitata per la prima volta nel Tempio della Velocità.

Le motivazioni di consegna della targa a Dallara sono le seguenti: “Progettista e costruttore, rappresenta un’eccellenza del nostro Paese nel mondo del motorsport. Conosciuto universalmente per i successi riportati nel passato e per le collaborazioni con le più prestigiose case automobilistiche, oggi con le sue creature è presente in qualsivoglia categoria sportiva. Ogni domenica negli autodromi di tutto il mondo c’è un telaio Dallara che corre e che vince”.

Prosegue il testo allegato al premio: “Indiscusso talento, ha messo il suo ingegno e le sue enormi competenze al servizio della propria azienda, che rappresenta un vanto ed un orgoglio nazionale. Oggi viene premiato il tecnico, ma soprattutto l’uomo che con umiltà e passione ha costruito nel proprio territorio, dove è nato e continua a vivere, un polo tecnologico all’avanguardia e di altissimo valore. Giampaolo Dallara, un genio con la capacità di rendere facili anche le sfide più impegnative, un uomo che ha fatto della semplicità del vivere quotidiano l’arma vincente del grande successo ottenuto”.

La premiazione di Dallara sarà anticipata da un dibattito con numerosi esperti di motorsport tra cui Tino Brambilla, Oscar Berselli, Peo Consonni, Ercole Colombo, Franco Scandinaro e John Gentry.