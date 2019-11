Per la stagione 2020, Curbstone darà nuovamente ai team e ai piloti l'opportunità di testare le loro auto a partire da febbraio.

Curbstone si è assicurata alcune posizioni strategiche di categoria A, dove le probabilità di condizioni meteorologiche avverse sono minime.

A febbraio è prevista una due giorni di test sul circuito Paul Ricard (Francia). Nel mese di marzo sono previste altre doppie o triple date a Monza (Italia), Barcellona (Spagna), Spa-Francorchamps (Belgio) e il GP del Nürburgring (Germania), in quanto ultima tappa prima dell'inizio della stagione agonistica e dell'entrata in vigore dei divieti di prova.

I Test Days nei diversi circuiti sono stati programmati per ridurre al minimo le distanze tra i vari eventi successivi per i mezzi di supporto delle squadre e massimizzare i vantaggi in termini di tempo e posizione.

Curbstone track days Photo by: www.curbstone.net Bas Fransen Photography

La distribuzione dei test su due o tre giorni, ovviamente, raddoppierà o triplicherà il tempo di prova. In ogni circuito, Curbstone offre un formato open-pit lane, con una media di 25 vetture in pista, se le condizioni saranno ottimali. Inoltre, non ci saranno limiti di pista: i team saranno in grado di utilizzare i più alti limiti di rumorosità/dB sulle loro vetture.

Naturalmente saranno presenti anche i soliti e già noti servizi di Curbstone: ETS Racing Fuels sarà consegnato direttamente ai box, Pirelli metterà a disposizione pneumatici di ultima generazione, con un servizio di montaggio e ingegneria in loco, gli hotel possono essere prenotati direttamente via Curbstone, con la sport ospitality, catering e live timing: un'offerta davvero ampia.

Per le squadre che desiderano utilizzare il Circuito Paul Ricard come hub o officina, Curbstone offre anche un servizio extra attraverso il SRO Race Centre by MMC, che comprende un deposito camion, uno spazio di lavoro protetto e un hub logistico di spedizione.

Pirelli Test Days a Monza e Barcellona a marzo - Nuovi pneumatici 2020

L'anno prossimo, Curbstone e Pirelli Motorsport uniranno le forze per garantire tre eccezionali giornate di test pre-campionato Pirelli a Monza, dal 2 al 4 marzo. Questi Test Days ufficiali Pirelli Pre-Stagione saranno estesi anche a Barcellona il 9 e 10 marzo.

Pirelli si è impegnata a fornire l'intera gamma di nuovi pneumatici 2020 e a fornire supporto tecnico in loco per consentire a tutti i team di familiarizzare con i nuovi prodotti Pirelli GT.

Tutte le serie supportate da Pirelli saranno benvenute per testare le nuove specifiche dei pneumatici delle serie SRO GT3, GT2 e GT4 ai campionati nazionali GT in Germania, Regno Unito, Italia e altrove, e alle serie GT dei costruttori. In questi tre giorni è attesa anche la presenza di diverse case automobilistiche.

5 - 26 febbraio: Circuito Paul Ricard, Francia

02, 03 - 4 marzo: Monza, Italia

09 - 10 marzo: Barcellona, Spagna

28 marzo: Spa-Francorchamps, Belgio*

31 marzo: GP del Nürburgring, Germania*

Queste date sono provvisorie e soggette a modifiche.

*Assegnazione delle date su richiesta.

CURBSTONE

Curbstone Track Events è una società affiliata del Gruppo SRO Motorsport e del Royal Automobile Club del Belgio con sede a Bruxelles, Belgio e una filiale nel sud della Francia, all'interno del Circuito Paul Ricard, chiamato Curbstone AZUR. Le attività chiave di Curbstone sono sviluppate per fornire le migliori opportunità di guida in pista per i proprietari di supercar con esperienza, così come strutture di test per i piloti di auto da corsa su circuiti di gara di fama mondiale in Europa.

