Confermati i presentatori di Motorsport.tv Live

Londra, 27 aprile 2021: Gli spettatori di tutto il mondo avranno l’opportunità di vedere per la prima volta Motorsport.tv Live questa settimana, inoltre sono stati confermati i presentatori principali: Diana Binks, Chris McCarthy, Rachael Downie e Bryn Lucas. Jason Swales, produttore radiofonico e televisivo di Formula 1 di grande esperienza, è stato nominato produttore esecutivo.

I quattro presentatori si troveranno negli studi di Motorsport.tv a Londra, condividendo i doveri di hosting dei bollettini dal vivo. Da questa settimana ci saranno tre bollettini al giorno, alle 8, 12 e 15 (GMT) e che aumenterà in frequenza a ogni ora in estate quando verrà aggiunto un secondo studio a Miami, negli USA.

Motorsport.tv Live fornirà le ultime notizie da tutto il mondo sulla piattaforma OTT di Motorsport Network, Motorsport.tv, con clip ed estratti condivisi attraverso i siti web Motorsport.com, Autosport.com e Motor1.com.

Come parte della copertura globale di Motorsport Network, il canale Live copre notizie da tutto il mondo motorsport e automotive, concentrandosi sulle principali serie ed eventi motorsport come Formula 1, Formula E, 24 ore di Le Mans, NASCAR e IndyCar. Punterà anche un riflettore su argomenti di interesse di altre categorie.

Ogni presentatore ha le proprie specialità nel reporting degli sport motoristici e una serie di esperienze di presentazione dal vivo da portare al team.

Diana Binks ha un'esperienza di reporting in pit lane, in particolare ha registrato 100 interviste durante un periodo di 22 ore durante la 24 Ore di Le Mans. Avendo esperienza con la presentazione dal vivo attraverso il suo lavoro per Speed TV negli Stati Uniti, Motors TV in Europa e Sky Sports, ospitando la loro serie "So You Want To Be an F1 Driver?", Diana detiene anche una vastità di conoscenze varie del motorsport, dalla Formula E, Formula 3 britannica, Campionato GT, British Touring Car Championship e British Superbike Championship.

Partendo dall'esperienza sul campo, Chris McCarthy ha iniziato la sua carriera negli sport motoristici come pilota. Questa esperienza pratica lo mette al di sopra nei suoi ruoli di presentatore e commentatore televisivo, permettendogli di dare una visione esclusiva di qualsiasi evento motoristico. La sua esperienza di commentatore è iniziata con il karting di base per le serie britanniche, europee e mondiali, prima di passare agli eventi di esports, monoposto e GT. Prima del suo ruolo di presentatore per Motorsport.tv Live, Chris ha affrontato una serie di eventi esports, mettendosi davanti la telecamera per eventi tra cui l'iconica 24 ore di Le Mans Virtual lo scorso anno. Ha anche esperienza nel FIA World Endurance Championship, FIA Formula E, British Touring Car Championship, FIA Gran Turismo World Finals e Rok the Rio a Las Vegas.

Specializzata in sport e gadget, Rachael Downie porta una prospettiva diversa al team di presentazione. Nella sua carriera Rachael è stata una giornalista radiotelevisiva, accumulando molta esperienza davanti alla telecamera con Chelsea TV, Arise News, Sahara Force India Formula One Team e il Gran Premio di Gran Bretagna, mentre ha anche lavorato come reporter ai box per molti campionati europei di motorsport, tra cui la 24 ore di Le Mans. Oltre ad essere un'esperta di Motor Sport di TRT World, Rachael è anche un mentore per l'ente di beneficenza antirazzismo della FA 'Kick It Out'.

Dopo aver iniziato a lavorare per Sky, Bryn Lucas è stato co-conduttore di un programma di intrattenimento per l'emittente, prima di passare molto tempo in onda presentando Supercasino. Con la sua passione per i motori, Bryn ha condotto molti programmi dal vivo nel corso degli anni, tra cui Goodwood Revival, TCR UK, Autosport International, Goodwood Festival of Speed, il Dunlop Touring Car Trophy, Super Formula e la finale della Le Mans Esports Series. Al di fuori della sua copertura motorsport, Bryn ha ospitato altri eventi sportivi di alto profilo come le partite di rugby di Oxford e Cambridge Varsity, e la serie inaugurale Jet Suit Race insieme a cerimonie di premiazione per l'industria dei motori e dei viaggi e la sua serie di viaggi in bicicletta "City Guides".

Jason Swales guida il team come produttore esecutivo. Jason ha oltre 15 anni di esperienza in prima linea nei media di Formula 1, con BBC, NBC Sports e Formula 1. È stato produttore della copertura di BBC Radio 5 Live della F1 prima di passare alla televisione nel 2013 con la rete statunitense NBC Sports come produttore di F1 in loco. Nel 2018 è stato assunto dalla Formula 1 come produttore con un brief per espandere l'uscita video sui canali digitali e ha sviluppato lo show post-gara con Will Buxton, nonché il filone tech-talk.

Diana Binks, presentatrice di Motorsport.tv Live, ha detto: "Non vedo l'ora di unirmi al team di Motorsport TV Live e sono entusiasta di ospitare spettacoli dal vivo dove tutto può succedere. Motorsport.com è la piattaforma di riferimento per tutte le ultime notizie di sport motoristici da tutto il mondo e non vedo l'ora di unirmi al team ed essere parte della storia".

Chris McCarthy, presentatore di Motorsport.tv Live, ha detto: "È un vero onore per me far parte del team di Motorsport TV Live. Lavoro in questo sport da quasi 7 anni ed è stata una mia passione da quando ho iniziato a correre nel 2008, quindi dare le notizie su uno sport che amo è un lavoro da sogno per me. Il motorsport può essere così frenetico, quindi avere un posto dove tenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi farà meraviglie per lo sport. La squadra è fantastica per lavorare e la loro passione condivisa per lo sport senza dubbio mostrerà attraverso le trasmissioni".

Rachael Downie, presentatrice di Motorsport.tv Live, ha detto: "Sono sempre stata appassionata di motorsport e credo che sia un momento emozionante per l'industria in questo momento. A livello personale, come conduttrice sportiva donna, essere parte del primo canale di notizie di motorsport è incredibile e mi rende orgogliosa. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo viaggio".

Bryn Lucas, presentatore di Motorsport.tv Live, ha detto: "Avendo trascorso gran parte della mia carriera parlando di sport motoristici e correndo su e giù per le corsie dei box per ottenere interviste con piloti e team, sono felice di far parte di questa nuova piattaforma. Il Motorsport ha chiesto a gran voce questo tipo di servizio di notizie 'one stop' per anni ed è bello che Motorsport Network abbia fatto il grande passo e aver lanciato Motorsport TV Live. Mi dà anche una ragione legittima per sedermi davanti alla tv durante i fine settimana per 'ricercare' tutte le storie".

Jason Swales, produttore esecutivo di Motorsport.tv Live, ha detto: "È sempre emozionante essere a bordo all'inizio di un nuovo progetto e questo non fa eccezione. È fantastico che i fan del motorsport saranno in grado di guardare i bollettini regolari dal vivo e on demand con tutte le ultime notizie dalla serie che seguono. Essendo io stesso un fan di molte serie di corse, so che può essere difficile trovare un posto che copre tutto ciò di cui ho bisogno, speriamo che ora Motorsport.tv Live sarà quel posto".

