Come un atleta del ciclismo userà l'esperienza olimpica per promuovere le donne al volante

Tom Stanton, che proviene da British Cycling, dove è stato responsabile dei percorsi di prestazione negli ultimi cinque anni, ha una vasta esperienza nello sviluppo di talenti d'élite. Ma nel suo nuovo ruolo cambierà le due ruote con le quattro, lavorando al fianco di Hintsa Performance per realizzare questo programma, che ora si sta concentrando sulla scelta del primo gruppo di giovani piloti con cui lavorare.

More than Equal ha l'obiettivo di aiutare a identificare, sviluppare e sostenere la partecipazione femminile negli sport motoristici ed è stata fondata dal 13 volte vincitore di gran premi David Coulthard.

Ha già intrapreso un lavoro significativo per progettare la struttura del programma, che intende offrire un supporto personalizzato a una coorte di giovani donne pilota, a differenza della grande maggioranza dell'attuale formazione degli atleti d'élite del motorsport, che si concentra esclusivamente sui piloti maschi.

Stanton, che guiderà il team, ha trascorso 20 anni nel sistema olimpico e paralimpico del Regno Unito. Ha ricoperto diversi ruoli, da operatore sul campo ad allenatore, fino a diventare un leader delle prestazioni sia nella scienza dello sport che come responsabile dell'accademia del British Cycling.

Ma cosa l'ha attratto nel mondo del motorsport e di More than Equal, e in che modo l'esperienza maturata confluirà nel suo nuovo ruolo? "È diverso da tutto ciò che ho fatto prima", ha dichiarato. L'opportunità di sfruttare le conoscenze acquisite lavorando nel sistema olimpico e paralimpico e applicarle a un sistema relativamente poco sviluppato mi è sembrata una sfida che non potevo ignorare".

"Che si tratti di due gambe o di quattro ruote, i principi sono gli stessi. Si cerca di massimizzare il potenziale delle persone e questa è un'opportunità entusiasmante per fare qualcosa in un campo nuovo. L'opportunità di lavorare con More than Equal, che sarà un pioniere in questo settore, era davvero qualcosa che non potevo lasciarmi sfuggire".

Photo by: Right Formula More than Equal Advisory Board member Kate Beavan, Entrepreneur Karel Komarek, David Coulthard, Hintsa CEO Annastiina Hintsa

Ha proseguito: "Credo che ciò che distingue More than Equal sia il fatto che ci concentreremo sul pilota stesso, il che significa che guarderemo a ciò che fa fuori dall'auto tanto quanto a ciò che fa dentro. Naturalmente forniremo coaching tecnico e tattico, oltre alla preparazione e allo sviluppo fisico, ma ci concentreremo sullo sviluppo dei nostri talenti anche in altri modi”.

"In questo programma stiamo lavorando con molte persone eccellenti, tra cui il gruppo Hintsa, leader nel settore del coaching basato sull'evidenza, che è il punto di riferimento per le prestazioni e lo sviluppo delle prestazioni nel motorsport d'élite".

Hintsa sarà fondamentale per gli obiettivi di More than Equal. Lo specialista finlandese delle prestazioni ha lavorato con diversi campioni del mondo di F1, tra cui Lewis Hamilton, ed è la società di coaching leader a livello mondiale, basata sull'evidenza.

Il team del Driver Development Programme di Stanton, che comprende anche allenatori interni che verranno annunciati, e Hintsa lavoreranno in collaborazione per identificare il pool di talenti femminili prima di sostenere i piloti nella ricerca di opportunità di gara, di coaching tecnico e tattico, di preparazione fisica e cognitiva, di opportunità commerciali e di sviluppo del marchio personale.

Il presidente ha fornito una breve panoramica dei principi fondamentali del programma: "L'obiettivo del programma è quello di utilizzare i dati e le informazioni per identificare le giovani donne pilota di talento a livello globale e fornire loro gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per diventare piloti d'élite. Ci concentreremo non solo sulla preparazione tecnica e tattica e sulla preparazione fisica, ma porremo anche un'enfasi significativa sullo sviluppo personale”.

“I primi tre anni saranno incentrati sulla costruzione delle competenze di alta qualità di cui i piloti hanno bisogno, in modo da aiutarli a diventare i migliori allievi possibili e, quando si presenteranno le opportunità, potranno coglierle con entrambe le mani e avere successo. Vogliamo costruire un programma che sia specificamente progettato per le giovani autiste che mostrano un potenziale, ma che hanno bisogno di un supporto per passare al livello successivo".

Photo by: More than Equal Tom Stanton, More than Equal

Stanton ha aggiunto: "Ci sono molti programmi di sostegno e iniziative che supportano le guidatrici, ma in termini di lavoro con la fascia d'età più giovane e di sviluppo in modo appropriato per l'età e il genere, con finanziamenti indipendenti, crediamo che non sia mai stato fatto nulla di simile prima d'ora. Siamo davvero entusiasti della prospettiva di prendere tutte le informazioni che abbiamo su come, quando e cosa sviluppare le guidatrici e metterle in un programma che sia solo per loro".

"Lavoreremo a fianco di Hintsa in modo che le loro conoscenze tecniche in materia di prestazioni e sviluppo, insieme alle nostre conoscenze su come sviluppare i piloti, formino un pacchetto accessibile e in grado di accelerare le prestazioni e la preparazione".

Parte dell'obiettivo del programma di sviluppo dei piloti More than Equal è quello di contribuire a colmare il divario di prestazioni tra i sessi. Un recente rapporto di More than Equal ha esaminato i dati relativi alle donne e alle ragazze nel motorsport e ha identificato due sfide fondamentali per le donne pilota: il divario di partecipazione e il divario di prestazioni.

Il divario di prestazioni è stato evidenziato dal fatto che la ricerca ha rilevato che attualmente le donne rappresentano in media solo il 10% in tutte le categorie di competizione, con il massimo nel karting, un formato che contribuisce al 40% della partecipazione femminile complessiva.

Sebbene le attuali donne pilota continuino a gareggiare, non progrediscono allo stesso ritmo nelle classifiche dei migliori talenti, dove le donne pilota rappresentano una percentuale minima, attualmente solo il 4%. Ma Stanton ha detto che il programma può colmare questo divario "rendendo le nostre donne pilota le migliori allieve possibili".

Infine ha aggiunto: "Le renderemo capaci fisicamente, le prepareremo mentalmente, ma ci assicureremo anche che tecnicamente e tatticamente possano essere le migliori al mondo. La nostra visione è che, col tempo, avremo sviluppato un sistema che è il luogo migliore per lo sviluppo delle giovani donne pilota".

More than Equal sta attualmente conducendo una ricerca di talenti globale basata sui dati per la prima coorte di piloti, mentre la fase di candidatura pubblica sarà avviata all'inizio del 2024.