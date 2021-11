Come seguire il terzo round della Le Mans Virtual Series by Motorsport Games di questo weekend

Miami, Florida – 12 novembre 2021 – La 8 Ore del Nürburgring si svolge questo fine settimana, e sarà la gara più lunga della Le Mans Virtual Series fino ad oggi. Le Mans Virtual Series è una joint venture tra Motorsport Games e l'Automobile Club de l'Ouest. Il terzo dei cinque round della stagione 2021-22, che si concluderà con la 24 Ore di Le Mans Virtual nel mese di gennaio del 2022, sarà la più grande sfida per i 114 piloti professionisti e sim che parteciperanno. I 38 prototipi e GTE (QUI la entry list) si affronteranno sul famoso e difficile circuito tedesco del Nordschleife, lungo 21 km. Con oltre 100 curve, salite e discese drammatiche, punti ciechi e poche vie di fuga, il circuito può facilmente sorprendere anche i piloti più esperti, quindi gli spettatori possono aspettarsi molta azione.

La trasmissione in diretta sarà caratterizzata dal commento principale dalla voce del FIA World Endurance Championship, Martin Haven, insieme a Chris McCarthy e Lewis McGlade. La copertura inizierà alle 07:30 ET del 13 novembre. Tutti i dettagli su come seguire e sintonizzarsi per la trasmissione e tutta l'azione sono elencati nel visual sopra e nelle informazioni qui sotto.

I primi due round del massimo campionato di endurance del mondo esports sono stati pieni di azione, con gare ravvicinate e imprevedibili in entrambe le categorie LMP e GTE. La vettura n. 4 Floyd ByKolles Burst è al comando della classifica LMP con un piccolo vantaggio di due punti. Tuttavia, il vincitore di Spa, il n. 123 Team Redline e la sua line-up di piloti di spicco, tra cui Felix Rosenqvist (INDYCAR) e Bono Huis (campione di Formula Pro Series 2021 rFactor2), spingeranno per conquistare la seconda vittoria consecutiva. Ad inseguirli da vicino c'è la n. 22 GPX Rebellion Williams, che questo fine settimana vede il pilota di riserva Williams F1 Jack Aitken nella sua line-up. Nella categoria GTE, il distacco è ancora più ravvicinato, con il n. 91 Porsche Esports Team e il n. 71 BMW Team Redline tutti e due in testa alla classifica dopo una vittoria e un secondo posto ciascuno. Le Aston Martin, Corvette e Ferrari si daranno battaglia per altri punti questo fine settimana e questa classe sarà probabilmente molto combattuta come sempre.

La Le Mans Virtual Series riunisce piloti di alto livello della vita reale, come Jenson Button, Alex Palou, Stoffel Vandoorne e Louis Deletraz e alcuni dei migliori piloti di sim del mondo, insieme gareggiano in cinque gare endurance. Ogni gara dura tra le quattro e le 24 ore, concludendosi con la 24 Ore di Le Mans Virtual, che si svolgerà dal vivo alla fiera Autosport International di Birmingham, nel Regno Unito, a gennaio del 2022.

Le gare possono essere seguite, live e senza interruzioni, nei seguenti orari:

Venerdì 12 novembre: (tutti orari europei)

19:30 - Qualifying show live ( non disponibile sui canali WEC o 24 Heures du Mans )

) 19:10 – 19:30 - Qualifiche GTE

19:40 – 20:00 - Qualifiche LMP

Sabato 13 novembre

10:00 – 12:00AM - Warm up

13:30 - Le Mans Virtual Series show live

14:00 - 8 Hours of Nürburgring - GARA

Informazioni sulla Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series è una serie globale di esports d'élite composta da 5 round che riuniscono i migliori team di gare di endurance e di simulazione per competere su alcuni dei circuiti più famosi del mondo. Piloti internazionali con licenza FIA del mondo reale si uniscono ai principali protagonisti degli esports per sfidare i classici dell'endurance per un montepremi totale di 250.000 dollari, che culmina nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans Virtual che si svolgerà dal vivo e in televisione all'Autosport Show International di Birmingham, Regno Unito. La Le Mans Virtual Series è una joint venture tra il principale sviluppatore di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, Motorsport Games, e l'Automobile Club de l'Ouest ("ACO") - il creatore e organizzatore della famosissima 24 Ore di Le Mans e promotore.

Le Mans Virtual Series:

Round 1: 4 Ore di Monza, Italia - 25 settembre 2021 - Solo online

4 Ore di Monza, Italia - 25 settembre 2021 - Solo online Round 2: 6 Ore di Spa, Belgio - 16 ottobre 2021 - Solo online

6 Ore di Spa, Belgio - 16 ottobre 2021 - Solo online Round 3: 8 Ore del Nürburgring, Germania - 13 novembre 2021 - Solo online

8 Ore del Nürburgring, Germania - 13 novembre 2021 - Solo online Round 4: 6 Ore di Sebring, USA - 18 dicembre 2021 - Solo online

6 Ore di Sebring, USA - 18 dicembre 2021 - Solo online Round 5: 24 Ore di Le Mans virtuale - 15/16 gennaio 2022 - ASI, Birmingham, Regno Unito

Informazioni su Motorsport Games

Motorsport Games, una società di Motorsport Network ccombina videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni e contenuti esports per gli appassionati di corse e i giocatori di tutto il mondo. L'azienda è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per serie iconiche di corse automobilistiche tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e il British Touring Car Championship ("BTCC"). Motorsport Games è un premiato partner esports di scelta per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship, e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri.

