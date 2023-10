Come il divario di prestazioni tra i sessi ostacola la crescita delle donne nel motorsport

More Than Equal ha analizzato i dati relativi alle donne e alle ragazze negli sport motoristici e ha identificato due sfide fondamentali per le donne pilota: il divario di partecipazione e prestazioni.

Il divario di prestazioni è evidenziato dal fatto che la ricerca ha rilevato che attualmente le donne rappresentano in media solo il 10% in tutte le categorie di competizione, con il massimo nel karting, un format che contribuisce al 40% della partecipazione femminile complessiva. Qui circa il 13% è rappresentato da piloti donne, percentuale che scende al 7% nelle gare di formula e GT.

L'iniziativa More than Equal, fondata dal 13 volte vincitore di gare di F1 David Coulthard e dall'imprenditore Karel Komarek, si propone di aiutare a trovare e crescere la prima donna da F1 e provare a farla vincere.

Per farlo, si concentra su quattro priorità fondamentali: essere guidata da dati concreti e fornire ricerche e approfondimenti per contribuire ad abbattere le barriere nel motorsport per le donne; fare scouting a livello globale per trovare giovani talenti femminili; costruire un programma di sviluppo per giovani piloti con un alto potenziale e mettere in contatto questi talenti con le giuste opportunità per aiutarli a progredire.

La prima ricerca, ospitata in parte da Motorsport Network, ha anche rilevato che le attuali donne pilota continuano a gareggiare, ma non progrediscono allo stesso ritmo nelle classifiche dei migliori talenti, dove le donne pilota rappresentano una percentuale minima, attualmente solo il 4%.

Chiaramente, per avere un maggior numero di donne che gareggiano ai massimi livelli in modo più consistente, lo sport ha bisogno di un maggior numero di donne che corrano a livello di base e che continuino a salire.

Jade Edwards, One Motorsport Honda Civic Photo by: JEP / Motorsport Images

Jade Edwards, pilota del British Touring Car Championship, è stata la prima a gareggiare nella serie per oltre un decennio ed è ancora l'unica donna sulla griglia di partenza.

Parlando con Motorsport.com, si è detta d'accordo sul fatto che il numero di piloti di sesso femminile in griglia di partenza è il primo punto del problema.

"Credo che per me, personalmente, non abbia tanto a che fare con il fatto di essere maschio o femmina, quanto piuttosto con il fatto che ci sono meno donne nel gruppo", ha detto.

"Quindi, quando si arriva al mio livello o a livelli superiori, e quando ci sono, ad esempio, 50 uomini e solo 5-10 donne, la maggior parte di quegli uomini abbandonerà anche loro, ma siccome ce ne sono di più all'inizio, la cosa è meno evidente".

"Ho corso con donne e uomini fin dai primi giorni, e un'alta percentuale di tutti loro non gareggia più o non fa più parte del mondo dell'automobilismo. Ma nei campionati in cui ho corso c'erano probabilmente solo una o due donne, contro 20 o 25 uomini. Anche dal punto di vista finanziario, credo che faccia un'enorme differenza, non credo che sia necessariamente legato agli uomini o alle donne, se non per il fatto che, tanto per cominciare, siamo meno numerose".

Le donne abbandonano le corse molto prima dei loro colleghi maschi: le carriere femminili durano in media da uno a cinque anni, mentre quelle maschili hanno più probabilità di durare oltre 12 anni.

Se continuano a gareggiare, è improbabile che le donne compaiano nel primo 20% delle classifiche. Le donne hanno maggiori probabilità di finire entro il 70% medio delle gare, ma hanno il doppio delle probabilità di comparire nel 10% inferiore.

Jade Edwards, One Motorsport Honda Civic Photo by: JEP / Motorsport Images

Alla domanda sul perché di questa situazione, la Edwards ha aggiunto: "Ancora una volta, credo che si tratti di numeri, perché se si prendono i rapporti dei 20 uomini che si sono uniti alla griglia, quanti di questi 20 sono in cima alle classifiche? Quanti di questi 20 fanno più di una o due stagioni? Probabilmente è anche un numero piuttosto basso".

"Ce ne sono di più, quindi non ce ne accorgiamo più di tanto. L'industria è estremamente finanziaria e un'enorme percentuale di piloti uomini ha difficoltà economiche, non solo le donne. Quindi capisco che le donne stiano abbandonando, ma all'inizio siamo di meno e quindi la cosa viene messa molto più in evidenza".

Maya Weug, junior della Ferrari, che attualmente gareggia nel Campionato europeo di Formula Regional, concorda sul fatto che il basso numero di partecipanti è una sfida fondamentale.

Dopo aver iniziato a correre a soli sette anni, è entrata a far parte della Scuderia nel 2021 dopo essere diventata la prima vincitrice del concorso Girls on Track della FIA.

Alla domanda di Motorsport.com sul perché ritenga che il tasso di abbandono sia più alto tra le donne pilota, ha risposto: "Dal punto di vista finanziario è uno sport difficile, ma ci sono così tanti fattori che probabilmente non dipende da una sola cosa, e non perché non lo vogliano o altro".

Maya Weug Photo by: Ferrari

"Ci sono tante ragazze che hanno smesso a quell'età, ma con un numero maggiore di ragazzi non si vede così tanto".

Parlando delle sfide che ha affrontato come giovane pilota donna, la Weug ha detto: "Beh, fisicamente è uno sport impegnativo. Devo allenarmi molto, tutti devono allenarsi molto, ma per me potrebbe essere necessario più tempo per arrivare a quel livello fisico, o più sforzi da fare".

"Ma alla fine, se ti piace qualcosa, ci metterai tutto quello che ti serve. Quindi penso che non sia un grosso problema per me".

"Ho iniziato a correre da quando avevo sette anni, quindi mi sono abituata a stare con i ragazzi e in questo ambiente. Più crescevo, più le ragazze venivano coinvolte nelle corse e così via. Abituati a questo ambiente da quando si è così giovani, a volte non ci si pensa più di tanto".

Alla domanda se si sentisse mai trattata in modo diverso a causa del suo sesso, la Weug ha risposto: "Credo che quando si è giovani non si pensi molto a queste cose. Non mi è mai capitato di guidare quando avevo sette, dieci, dodici anni, o quello che era, e l'unica cosa che ho scoperto è che ai ragazzi non piace quando le ragazze finiscono davanti a loro".

"Quindi devi solo guadagnarti il rispetto in pista, e una volta che ti rispettano, penso che vada tutto bene. Ma non mi hanno mai mancato di rispetto o sentito come se mi avessero fatto qualcosa perché sono una ragazza. Devi solo essere veloce e dimostrare che sei in grado di farlo".

Weug currently drives in the Formula Regional European Championship Photo by: Ferrari

L'amministratore delegato di More Than Equal, Ali Donnelly, ha dichiarato che gli sforzi simultanei per aumentare la partecipazione in tutto lo sport, uniti al lavoro per sostenere le donne pilota più talentuose, come sta facendo la sua organizzazione, sono cruciali.

"La nostra ricerca mostra quanto sia statisticamente difficile trovare una campionessa di F1 donna con l'attuale numero di ragazze che partecipano alle competizioni automobilistiche. Questo problema deve essere affrontato con urgenza e ora stiamo assistendo all'introduzione di alcune iniziative positive che lo riconoscono".

"È vero che la scarsa partecipazione è un fattore che determina il divario di prestazioni e che ostacola il successo delle donne pilota, ma ce ne sono altri, tra cui il fatto che le donne e le ragazze non ricevono lo stesso sostegno, soprattutto finanziario, delle loro controparti maschili, e che non c'è abbastanza sostegno precoce per coloro che mostrano un alto potenziale".

Donnelly ha aggiunto che il piano di More Than Equal di introdurre un programma di sviluppo dei piloti adatto al genere e all'età per i giovani talenti femminili contribuirà a colmare il divario di prestazioni, producendo nei prossimi anni una schiera di piloti meglio equipaggiati che mai per raggiungere i vertici.

"Questo lavoro è in corso proprio ora, mentre cerchiamo di selezionare una serie di giovani ragazze di talento che gareggiano e mostrano un alto potenziale. Non vediamo l'ora di iniziare la loro formazione l'anno prossimo, come parte del nostro piano a lungo termine".