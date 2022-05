Cavallino Classic Cup: la serie di corse dedicata al DNA racing di Ferrari

Cavallino Classic Cup è la nuova categoria di gare dedicate a tutti i Ferraristi con l'anima racing che vogliono rispolverare le loro gloriose auto da Ferrari Challenge e respirare il profumo della benzina e delle gomme.

Una grande opportunità per dare nuova vita a quelle glorie delle corse e divertirsi su una pista in un ambiente amichevole e aperto.

Photo by: Canossa Events

La categoria di gare è aperta a cinque generazioni di macchine di Ferrari Challenge: dalla prima 348 Challenge alle fantastiche 458 Challenge EVO.

La prima stagione si terrà in Europa e comprenderà tre date:

7-8 giugno al Red Bull Ring

1 ottobre al Circuito di Varano

22-23 ottobre al Misano World Circuit

Oltre alle gare, in ogni data ci saranno delle sessioni di "hot laps" per coloro che non vogliono affrontare la sfida di equipaggiamento e licenza di gara.

Goditi questa esperienza divertente fatta di emozioni sfrenate e vivi con noi le tue emozioni racing!

Clicca qui per maggiori informazioni.

Per registrarsi, compila il form qui.

Cavallino Classic Cup: the racing series dedicated to Ferrari’s racing DNA 1 / 3 Foto di: Canossa Events Cavallino Classic Cup: the racing series dedicated to Ferrari’s racing DNA 2 / 3 Foto di: Canossa Events Cavallino Classic Cup: the racing series dedicated to Ferrari’s racing DNA 3 / 3 Foto di: Canossa Events