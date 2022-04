BMC Air Filter è leader grazie alla sperimentazione nel Motorsport

Quando si parla di BMC Air Filter si ha a che fare con il leader mondiale nella produzione di filtri aria e sistemi di aspirazione nel settore automotive, due ruote e nel Motorsport.

La BMC ha sede in Italia e possiede tre filiali in Cina e in India e dispone di una rete capillare di distribuzione con oltre 100 punti in tutto il mondo.

La BMC è nata quasi 50 anni fa (nel 1973 per la precisione) grazie alla passione del fondatore Gaetano Bergami che è l’attuale presidente. L’attività iniziò con l’importazione di prodotti giapponesi: prima Yoshimura, poi Mikuni, Kayaba e Bridgestone. Ma al portafoglio clienti si era aggiunta la Cosworth, espressione di un motorista top inglese.

La storia BMC è molto interessante perché non si è limitata ai filtri aria e ai sistemi di aspirazione: nel periodo dal 1976 al 1984 è stata anche Costruttore, realizzando moto da corsa che hanno gareggiato nel Campionato TT1 classe 1000, l’equivalente categoria dell’attuale Superbike. Le moto BMC nel 1979 si erano meritate di diventare Suzuki Ufficiale alla 24 Ore di Le Mans.

La storia di BMC Air Filter è iniziata nel 1995: in seguito ad una richiesta da parte della Scuderia, l’azienda bolognese produsse in 15 giorni il prototipo di quelli che sarebbero poi diventati i famosi filtri aria rossi BMC.

La qualità dei prodotti è testimoniata dal fatto che i componenti BMC hanno equipaggiato le monoposto di Formula 1 che negli ultimi quattordici anni hanno vinto sia il titolo Piloti che quello Costruttori. I successi non sono arrivati solo dalla categoria regina, ma anche nel DTM si sono contati 12 campionati, così come si registrano 15 successi alla 24 Ore di Le Mans con Audi e Porsche.

Lamborghini

Lo stesso livello di eccellenza è stato raggiunto nelle due ruote: dal 2005 BMC si impegna come fornitore ufficiale e sponsor di Yamaha Factory Racing, supportando i team Monster Energy Yamaha in MotoGP e Yamaha Worldsbk in Superbike. Nel 2021 è arrivato il sesto titolo mondiale con Fabio Quartararo.

Nella scorsa stagione BMC ha portato a casa ben quattro titoli iridati: saltando i già citati Formula 1 e MotoGP, è giusto sottolineare i successi nel WRC e in SBK sempre con Yamaha. Molto rilevante anche l’affermazione bel Super GT giapponese ottenuta con la Subaru.

L’esperienza maturata al più alto livello del Motorsport grazie alla collaborazione con i migliori team a livello internazionale, ha permesso a BMC di trasferire negli ultimi dieci anni la conoscenza del mondo racing alla linea dei prodotti aftermarket per offrire sul mercato uno standard qualitativo di eccellenza che è in continua evoluzione.

E non è affatto causale che supercar come Lamborghini, Ferrari e Porsche utilizzino un sistema filtrante BMC di serie.

I filtri aria in cotone BMC sono progettati e costruiti da ingegneri e tecnici italiani e vengono impiegati nelle condizioni più estreme poiché devono garantire durata, affidabilità e performance dei motori.

BMC ha allargato la sua area di influenza in diverse aree, andando oltre l’automotive, le moto e il Motorsport: anche la nautica e svariati settori industriali si rivolgono all’azienda leader emiliana.

L’impagabile esperienza maturata nel campo delle corse, unita ad un’intensa attività di test in laboratorio portano i prodotti BMC a essere innovativi e all’avanguardia. I test di filtrazione sono eseguiti con riferimento agli standard internazionali (ISO 5011).

La normativa indica la metodologia di prova dei sistemi filtranti ed il tipo di polvere da impiegare: si tratta di polveri con gradazioni particolarmente fini: parliamo di valori che variano da 1 a 80 micron, vale a dire la millesima parte del millimetro.

Per questo i filtri aria BMC hanno raggiunto un’efficienza di filtrazione pari al 97% degli standard, che gli permette di superare in modo brillante i severissimi test che attua ogni diverso settore.