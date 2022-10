Autosport International e Sir Jackie Stewart, OBE incoraggia i fan a celebrare i più grandi ricordi nel motorsport

In vista degli Autosport International show 2023, la più grande manifestazione europea legata al motorsport, ai fan viene chiesto di condividere e votare i rispettivi momenti più grandi e indimenticabili della storia del motorsport.

Il sondaggio "Motorsport Memories" metterà in evidenza i momenti magici che hanno portato un fan a innamorarsi di questo sport, ad esempio grazie a un'esibizione mozzafiato di abilità di un pilota o alla vista di un evento storico.

Motorsport Memories raccoglierà fondi per l'associazione benefica Race Against Dementia. I dieci migliori ricordi saranno esposti sotto forma di stampe in una galleria d'arte all'Autosport International, che si terrà al National Exhibition Centre di Birmingham dal 12 al 15 gennaio 2023. Le stampe, fornite da Motorsport Images, saranno vendute attraverso una lotteria durante la fiera per raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla ricerca di Race Against Dementia, dando ai fan un'opportunità unica di avere un legame fisico con i loro ricordi sportivi preferiti.

Sir Jackie Stewart, 3-time F1 Champion. Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Race Against Dementia è un'associazione di beneficenza globale fondata da Sir Jackie Stewart, OBE, per finanziare una ricerca pionieristica, come spiega il tre volte campione del mondo di Formula 1:

"Lavorando in modo più veloce e intelligente e sfruttando la mentalità che ho sperimentato nel mondo dei motori, insieme possiamo sconfiggere la demenza". Raccogliamo fondi per accelerare la ricerca e lo sviluppo a livello mondiale nella corsa a trovare una prevenzione o una cura per la demenza". La galleria Motorsport Memories di Autosport International e la campagna contribuiranno a coinvolgere i fan di tutto il mondo in grandi momenti dello sport che amiamo e a raccogliere consapevolezza e fondi per Race Against Dementia".

Race Against Dementia finanzia la ricerca sulla demenza - per saperne di più clicca qui: www.raceagainstdementia.com and support their work www.raceagainstdementia.com/donate.

Sir Jackie Stewart, OBE, inaugurerà l'esposizione e firmerà le stampe dei dieci ricordi più importanti, prima di parlare del suo coinvolgimento personale con Race Against Dementia e di condividere i ricordi della sua vita motoristica sul palco principale di Autosport International durante la seconda giornata pubblica (domenica 15 gennaio).

Ben Whibley, direttore dell'evento Autosport International, afferma: "Il motorsport ha una storia incredibilmente ricca, e questa storia è stata alimentata dai sostenitori delle varie discipline di gara. Dalle gare di resistenza di 24 ore alle gare sprint per auto da turismo, al mondo ad alta velocità dei Gran Premi e altro ancora, vogliamo che siano i fan a raccontarci il loro momento più bello nel mondo del motorsport. Siamo orgogliosi di sostenere Race Against Dementia e di collaborare con Sir Jackie Stewart, OBE, per condividere il messaggio pionieristico dell'associazione e le attività di raccolta fondi con i 90.000 visitatori attesi".

Durante i mesi che precedono lo spettacolo, le celebrità del motorsport e i fan saranno incoraggiati a condividere i loro momenti preferiti sui feed Facebook e Instagram di Autosport International. Alcuni di essi proverranno dal mondo della Formula 1, come un momento iconico che ha deciso il campionato del mondo; il sorpasso all'ultimo giro di Max Verstappen su Lewis Hamilton ad Abu Dhabi 2021, o l'impressionante trionfo dell'Audi sulla Peugeot nella 24 Ore di Le Mans del 2011! Ci sono innumerevoli momenti memorabili nel mondo dei rally, delle auto da turismo o delle corse su ovale. A novembre, Autosport International e Race Against Dementia annunceranno la loro top ten dei ricordi e i fan saranno invitati a votare il loro momento più bello.

Whibley aggiunge: "Gli appassionati di corse automobilistiche hanno diverse ragioni per seguire questo sport. Forse perché sono nati in una famiglia di piloti, forse perché sono stati attratti dai panorami e dai suoni del circuito locale o perché hanno visto un film o un programma televisivo sul mondo dei motori come Giorni di tuono, Drive to Survive o MotoGP Unlimited. In ogni caso, all'interno della loro storia e dei loro ricordi legati al motorsport, ci sarà un momento saliente, uno che ha superato la prova del tempo, ed è quello che non vediamo l'ora di condividere nella nostra galleria Motorsport Memories a gennaio".

Sir Jackie Stewart and his wife, Helen. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il pubblico può inviare i suoi momenti migliori via social media taggando @Autosport_International e utilizzando l'hashtag #MotorsportMemories.

L'Autosport International 2023 e il Performance & Tuning Car Show si terranno dal 12 al 15 gennaio al NEC di Birmingham. I biglietti per il pubblico sono già disponibili.

Ottenete i vostri biglietti qui: https://www.autosportinternational.com/.

Tutti i contenuti della mostra, gli annunci degli espositori e le apparizioni delle celebrità possono essere soggetti a modifiche.