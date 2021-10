Accendete i motori! Ufficiale il lancio di NASCAR 21 Ignition, disponibile da oggi

MIAMI, FL – 28 ottobre 2021 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, annuncia oggi il lancio ufficiale di NASCAR 21: Ignition, disponibile da oggi. L'ultimo capitolo della serie di giochi NASCAR con licenza ufficiale è disponibile per Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One e PC attraverso lo store Steam. I giochi sono dotati di un percorso di aggiornamento gratuito per Sony PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series X/S post-lancio, con aggiornamenti scaricabili gratuitamente disponibili per gli altri utenti.

NASCAR 21: Ignition è disponibile sia nell’edizione Standard sia in quella Champions. I giocatori che acquistano la Champions Edition riceveranno la disponibilità esclusiva per sbloccare Bill Elliott come personaggio giocabile, i suoi schemi di verniciatura, l'incremento della carriera in gioco e il season pass, compresi tutti e tre i pacchetti DLC. Il season pass rilascerà ulteriori schemi di verniciatura e altri tre piloti leggenda della NASCAR.

"NASCAR 21: Ignition è uscito e non potremmo essere più entusiasti di condividere il nostro gioco con i fan – ha detto Dmitry Kozko, CEO di Motorsport Games – Il nostro team ha riversato la sua passione in questo gioco, insieme all'aggiunta dell'Unreal Engine e della fisica rFactor, per creare la simulazione NASCAR più autentica, realistica e dinamica che abbiamo mai prodotto. I fan potranno davvero provare il brivido di mettersi al volante e correre verso la gloria in NASCAR 21: Ignition".

"Il lancio di NASCAR 21: Ignition è la prossima evoluzione dei videogiochi per console e arriva in un momento in cui l'attenzione intorno a questo sport è alta, dato che sta per essere proclamato un campione – ha detto Nick Rend, Managing Director of Gaming and eSports, NASCAR – Appoggiandosi al motore Unreal di Epic, Motorsport Games ha sviluppato nuovi elementi di personalizzazione in questo gioco che coinvolgeranno ulteriormente i giocatori permettendo loro di dare un tocco personale alla NASCAR".

NASCAR 21: Ignition è sviluppato e pubblicato da Motorsport Games e si basa su Unreal Engine e sull'acclamato motore fisico rFactor di Studio 397. L'uso dell'Unreal Engine e del motore fisico rFactor offre agli utenti un'esperienza di guida più autentica, un gameplay coinvolgente, un'IA dinamica e una grafica mozzafiato. NASCAR 21: Ignition contiene i piloti, le squadre e i tracciati ufficiali della NASCAR Cup Series 2021, compresi i replay pre-gara e post-gara di qualità televisiva. MRN Radio fornisce tutte le voci fuori campo, dando ai giocatori la voce della NASCAR mentre giocano. I piloti sono scannerizzati nel gioco per fornire le rappresentazioni più realistiche, con una maggiore attenzione ai dettagli per quanto riguarda le piste, le tribune e i box.

Il gioco di quest'anno è completo di nuovi aggiornamenti e aggiunte, costruiti sulle basi delle iterazioni precedenti. Motorsport Games ha sviluppato una nuovissima Paint Booth, che offre livelli ineguagliabili di personalizzazione per creare schemi di vernice NASCAR, completi di un iconico numero di gara. I giocatori possono scegliere tra diverse modalità, come Play Now, Career Mode o Online Multiplayer.

I giocatori possono acquistare versioni fisiche o digitali del gioco, disponibili su PlayStation Store, Xbox Store o Steam.

Per restare aggiornato sulle ultime notizie di Motorsport Game, visita il sito www.motorsportgames.com e segui su Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.

Informazioni su Motorsport Games:

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, combina videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni esports e contenuti per gli appassionati di corse e i giocatori di tutto il mondo. La società è lo sviluppatore ed editore di videogiochi con licenza ufficiale per le serie iconiche di corse automobilistiche, tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 ore di Le Mans, KartKraft, rFactor 2 e il British Touring Car Championship ("BTCC"), attraverso PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e mobile. Motorsport Games è un premiato partner esports di scelta per 24 Ore di Le Mans, Formula E, BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri.

