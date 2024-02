FWS | Valencia: 3 vincitori diversi e scintille per track limits

GARA 1

I track limits sono diventati un problema fin dall'inizio della mattinata di sabato, dopo che una serie di violazioni nel corso delle Qualifiche di 20' ha portato a una raffica di bandiere nere per la maggior parte dell'enorme schieramento.

La sessione è stata poi dichiarata nulla, lasciando che la griglia di partenza della gara venisse stabilita, in modo alquanto controverso, in base ai migliori tempi delle sessioni di Libere del giovedì e del venerdì, quando i limiti della pista non erano stati affatto controllati.

Ciò ha lasciato in pole position il primatista del venerdì pomeriggio, Cardenas, il pilota di Campos, che aveva ottenuto solo il quinto tempo in realtà. Ma il peruviano ha sfruttato al meglio la sua inaspettata opportunità. Ha fatto una partenza pulita e non è mai stato messo in difficoltà, in una gara interrotta da due ingressi della safety car e poi conclusa con quattro minuti di anticipo da una bandiera rossa quando due auto sono finite nella ghiaia in incidenti separati.

"È stata una gara difficile dal mio punto di vista", ha dichiarato Cardenas dopo la sua seconda vittoria nella stagione 2024 della FWS.

"Ho faticato un po' con il caldo e la pressione che si ha quando si è in testa. Abbiamo fatto un'ottima partenza e le ripartenze con la safety car sono state buone. Dobbiamo lavorare ancora un po' sul ritmo, ma a parte questo, molto bene. È stato strano ottenere la pole in questo modo, non è quello che volevo. Ma è così, è la regola, tutti devono rispettarla".

Juan Cota è partito bene dalla quarta posizione in griglia e si è portato in seconda posizione nel corso del primo giro con la sua DriveX-Tatuus. Lo spagnolo è stato frustrato dalle safety car, una delle quali causata dal suo compagno di squadra Mikel Pedersen, che ha colpito un cordolo ed è finito in ghiaia.

"Siamo stati sfortunati con le safety car - ha detto Cota - Credo di aver avuto il passo per vincere".

Peebles, come Cardenas e Cota, vincitore della prima gara a Jerez, ha completato il podio, precedendo Maciej Gladysz e Akshay Bohra, quest'ultimo partito e arrivato quinto dopo aver fatto segnare il tempo della pole nella sessione di qualifiche cancellata.

Maciej Gładysz Photo by: Orlen Team

GARA 2

Peebles ha ottenuto la sua seconda vittoria della stagione FWS in una gara ritardata dalla mattina all'ora di pranzo di domenica a causa della confusione sull'ordine di griglia. Una volta che la gara è finalmente partita, Peebles è stato costretto sulla difensiva alla prima curva, mentre Cárdenas lo insidiava per la testa della corsa, prima che la prima di ben quattro safety car - intervenute per rimuovere le auto in ghiaia - limitasse fortemente la quantità di giri di gara.

L'intermezzo finale della safety car ha permesso un giro secco, ma Peebles ha mantenuto la testa per completare la sua vittoria su Cardenas.

"Abbiamo fatto un'ottima partenza dopo aver fatto salire molto bene la temperatura degli pneumatici", ha detto il vincitore di MP Motorsport.

"Ho dovuto difendermi un po' da Cárdenas, poi ho creato un piccolo gap prima della prima safety car. Ho perso il conto di quante sono state! Ogni ripartenza è stata buona, abbiamo fatto gara all'ultimo giro e lui non è riuscito a tenere il mio passo. Dovevo solo essere il più fluido possibile perché eravamo abbastanza pari".

Gladysz ha concluso terzo, ma una penalità per una violazione della procedura in griglia ha fatto scendere il pilota della MP Motorsport nell'ordine. Gianmarco Pradel è salito sul podio, meritato dopo il bel sorpasso di Bohra alla curva 2 dell'ultimo giro. Cota e Matheus Ferreira hanno completato i primi sei.

Maciej Gładysz Photo by: Orlen Team

GARA 3

Un'ottima partenza dalla prima fila ha permesso a Ferreira di avere la meglio su Peebles alla curva 2. Il pilota della US Racing ha conquistato la prima vittoria nell'ultima gara di un fine settimana frenetico e a tratti controverso.

Inevitabilmente, Ferreira ha dovuto affrontare le ripartenze con la safety car - solo due questa volta - prima di poter conquistare la vittoria, mentre Peebles si è aggiudicato quella in Gara 2 con un secondo posto.

"Sono molto contento, è la mia prima vittoria dell'anno - ha dichiarato il brasiliano - Ho fatto un'ottima partenza, sono passato in testa al primo giro, sono stato molto veloce, ho gestito il distacco dal pilota dietro di me e ho avuto fiducia. La costanza è ciò che serve per vincere un campionato".

La gara è stata interrotta nel corso del primo giro quando Savinkov Oleksandr è stato coinvolto in un testacoda alla curva 2 e centrato da Lorenzo Castillo.

Un'altra interruzione della safety car per rimuovere un'auto in panne ha interrotto l'azione, ma la gara si è poi svolta in modo "pulito" per sette giri.

Douwe Dedecker ha completato il podio per GRS, mentre Bohra, Cárdenas e Pradel hanno chiuso tra i migliori sei.

Il vincitore di gara 1, Cardenas, si trova in testa alla classifica FWS, ma con un paio di punti di vantaggio su Peebles, mentre Ferreira è terzo.