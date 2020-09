Renault Eurocup: doppietta di Martins al Nurburgring

Hanno dovuto attendere sino al terzo appuntamento della stagione, ma Victor Martins e la ART Grand Prix sono finalmente riusciti a salire sul gradino più alto del podio in Gara 1 al Nurburgring mettendo in scena un dominio che, oggettivamente, ci si attendeva sin da inizio anno considerando la caratura del team francese (al ritorno nella serie dopo una lunga assenza) e l’esperienza del pilota transalpino nella categoria.

Martins ha posto le basi del successo sin dalle qualifiche quando ha conquistato la pole per Gara 1, ed al via è stato praticamente perfetto scattando come un fulmine dalla prima casella.

Da quel momento in poi Martins è stato praticamente imprendibile per tutti imponendo il proprio ritmo sino a transitare sotto il traguardo con un margine di 3 secondi su Lorenzo Colombo e potendo così finalmente celebrare la prima vittoria della stagione.

Colombo ha vissuto una gara di riscatto dopo due appuntamenti piuttosto opachi ad inizio stagione, ma contro il Martins visto in Gara 1 oggi c’era ben poco da fare.

Ottimo il terzo posto ottenuto dal dominatore del round di Imola David Vidales. Lo spagnolo non ha impressionato in qualifica come visto nello scorso round emiliano, ma in partenza è stato straordinario nel recuperare subito dalla quinta alla terza piazza.

Vidales ha poi sofferto non poco nel resistere alla pressione del suo compagno di team Alatalo, ma la lotta tra quest’ultimo e Saucy ha consentito allo spagnolo di scappare da metà gara in poi per transitare sotto la bandiera a scacchi con un margine di sicurezza. Il pilota della ART Grand Prix è riuscito ad avere la meglio su Alatalo ma una volta salito in quarta piazza non è riuscito a far cadere in errore Vidales consentendo allo spagnolo di centrare il terzo podio in altrettante gare disputate in Eurocup.

Poche le emozioni viste nella prima gara del weekend nella quale Collet ha chiuso al sesto posto dopo una partenza disastrosa nella quale ha fatto pattinare eccessivamente le posteriori, mentre Colapinto, Ptacek, Cordeel e van der Helm hanno completato la top ten con il pilota del team FA Racing by Manor promosso in decima piazza dopo la penalità inflitta a Paul Aron.

Anche la seconda gara del weekend ha visto Victor Martins conquistare il gradino più alto del podio, ma questa volta la prova di forza della ART Grand Prix è stata totale considerando che il team francese è riuscito ad occupare le prime tre posizioni.

Martins, anche in Gara 2, è stato autore di una partenza perfetta ed ha subito creato il vuoto alle proprie spalle per poi transitare sotto il traguardo con un margine di ben 9 secondi su Paul Aron.

L’estone ha finalmente vissuto una gara pulita ed ha riscattato con questo risultato la delusione patita ieri dopo aver perso il decimo posto per una penalità, mentre alle sue spalle ha chiuso un Gregore Saucy in difficoltà nel resistere alla pressione di un Caio Collet ancora una volta protagonista di una partenza infelice.

Il brasiliano del R-Ace GP ha provato in tutti i modi a mettere il muso della sua vettura davanti alla ART Grand Prix di Saucy, ma nel finale ha dovuto anche controllare negli specchietti un Lorenzo Colombo sempre più ingombrante.

Gara in solitaria per Franco Colapinto che nel secondo appuntamento del Nurburgring ha chiuso in sesta piazza davanti al proprio compagno di team Hadrien David, mentre David Vidales, dopo la bella prova fornita in Gara 1, ha chiuso in ottava posizione davanti ad Alex Quinn e Cordeel.