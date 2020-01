Van Amersfoort Racing firma il Red Bull Junior Jonny Edgar

Le corse sono profondamente radicate nel DNA della famiglia di Edgar. A soli 16 anni quest'anno, Jonny ha già fatto molto bene. Dopo innumerevoli successi nella scena internazionale del karting, il pilota di Whitehaven, Regno Unito, è entrato a far parte del team Red Bull nel 2017. Jonny ha continuato ad ottenere risultati impressionanti e ha fatto il salto in Formula 4 nel 2019. Dopo la sua prima stagione F4 dell'anno scorso, ora continuerà il suo percorso con Van Amersfoort Racing.

Jonny Edgar: “L'anno scorso è stato il mio primo anno in F4 e ho adorato ogni minuto. Quest'anno dovrò intensificare il mio impegno gareggiando contemporaneamente nei due dei campionati F4 più difficili. Oggi più che mai mi sento pronto ad affrontare questa sfida, puntando a niente meno che alla vittoria! Ho molta fiducia in Van Amersfoort Racing. Già durante i test invernali mi hanno fatto sentire come a casa e non vedo l'ora di preparare una stagione di successo insieme a loro!”.

Anche se fa parte di Van Amersfoort Racing, Jonny non apparirà nella tradizionale combinazione di colori nero e arancione che è sempre così orgogliosamente portata dalla squadra olandese. Come nel 2019, il 15enne indosserà i colori del prestigioso Junior Team di Red Bull. Tenendo conto dei successi passati, non è strano vedere Red Bull fidarsi di VAR.

Rob Niessink, CEO di Van Amersfoort Racing: “Abbiamo già tenuto d'occhio Jonny già da un po' di tempo, quindi siamo estremamente felici di averlo a bordo per la prossima stagione. Dopo il suo esordio in F4 l'anno scorso, riteniamo che ora sia pronto a competere per il gradino più alto sul podio. Jonny può contare sul supporto del nostro team completo e lo aiuteremo in ogni modo possibile. Alla fine entrambi abbiamo un obiettivo comune: vincere!”.

L’Italian F4 Championship powered by Abarth conta 7 weekend di gara con 3 gare ciascuno. La serie inizia a maggio e prosegue fino a ottobre. Il campionato prende il via sul circuito di Monza e dopo la squadra visiterà Imola, Vallelunga e Misano. I round 5 e 6 si svolgeranno oltre il confine italiano presso l'Hungaroring e il Red Bull Ring. Il finale di stagione è in programma il fine settimana del 4 ottobre sul circuito del Mugello.