Prema conferma Montoya Jr per un doppio programma F4

Il 15enne, figlio dell'ex pilota di Formula 1 Juan Pablo, è pronto a disputare la sua seconda stagione con la squadra campione in carica nel tricolore, dopo aver fatto il salto in monoposto lo scorso anno.

Montoya disputerà la maggior parte del Campionato Italiano di F4, insieme ad alcune presenze selezionate nell'ADAC F4 in Germania.

Lo scorso anno si è piazzatto 11esimo nella serie tricolore, mostrando una crescita costante che lo ha portato a collezionare 13 piazzamenti nella top 10. I suoi migliori risultati fino ad oggi sono tre quinti posti, ottenuti tra Misano e Monza.

"Sono super felice di continuare con Prema in Formula 4", ha detto Montoya. "L'anno scorso, la squadra mi ha aiutato tanto ad imparare e a migliorare nel corso della stagione, e sono entusiasta di vedere cosa saremo in grado di realizzare insieme quest'anno".

"Siamo molto contenti di lavorare di nuovo con Sebastian nel 2021", ha detto il team principal Angelo Rosin. "L'anno scorso non ha avuto una stagione facile da rookie, ma ha mostrato un grande potenziale e siamo impazienti di vederlo progredire nella prossima".

Durante l'inverno, Montoya si è tenuto in forma facendo karting prima di tornare in Europa per dare il via alla stagione 2021.

Il Campionato Italiano di F4 inizierà al Paul Ricard, in Francia, nel weekend del 14-16 maggio. La serie tedesca invece inizierà lo stesso fine settimana, ma sul circuito di Oschersleben.