Otto promesse protagoniste del Supercorso Federale ACI Sport

La Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” prepara una chiusura in grande stile per la stagione sportiva 2020 con la 17esima edizione del Supercorso Federale – Velocità.

Nell’anno terribile per lo sport a livello internazionale, automobilistico e non, fortemente ridimensionato dall’attuale pandemia, l’Automobile Club d’Italia ha scelto di incrementare il suo impegno verso i giovani e attraverso la sua Accademia Nazionale firmata ACI Sport ha confermato e rafforzato l’attività che più di tutte è simbolo di prospettiva.

Così dal 19 al 22 dicembre prossimi, presso l’Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”, verranno radunati otto piloti emergenti, selezionati tra le migliori serie giovanili, per partecipare al corso-premio di fine anno.

LO STAFF

Più piloti, più vetture e asticella fissata più in alto per i prossimi quattro giorni di approfondimento organizzati nella sede tecnica della Scuola Federale, che saranno utili per coltivare la cultura sportiva e le capacità tecniche dei ragazzi, quindi per metterli alla prova in vista del prossimo step di carriera.

Un programma ambizioso quello strutturato dallo staff coordinato dal Direttore della Scuola Federale Raffaele Giammaria che, anche in questa occasione, verrà affiancato da Giancarlo Minardi in qualità di Supervisore e da una consolidata squadra di Istruttori Federali composta da Niki Cadei, Eddie Cheever, Gabriele Lancieri, Renato Leporelli, Edoardo Liberati, Luca Persiani, Christian Pescatori, Enrico Toccacelo insieme a Glenda Cappello e Lucio Tonello.

A curare la componente psico-fisica individuale lo staff di Formula Medicine, storico partner coinvolto nelle maggiori attività della Scuola Federale.

Ci sarà Ferrari Driver Academy, anche quest’anno partner della Scuola nella ricerca di talenti dell’automobilismo, con l’Ingegnere Marco Matassa ed il pilota cresciuto nel vivaio tricolore Antonio Fuoco, nuovamente chiamato a mettere la sua esperienza a disposizione dei partecipanti.

LE VETTURE

Eccellente anche il parterre di vetture che verranno messe a disposizione in questa diciassettesima edizione per offrire il miglior mezzo tecnico possibile ad entrambe le categorie piloti, divisi quattro e quattro nei due gruppi AUTO e KARTING.

Faranno brillare gli occhi ai ragazzi le due Gran Turismo riservate al primo gruppo, la Ferrari 488 Evo e la Porsche 911 GT3 Cup debuttante al Supercorso grazie all’accordo con Porsche Italia. Quindi le due vetture Formula Regional by Alpine messe a disposizione da JD Motorsport.

Si preparano ad uno step importante anche i talenti provenienti dal karting che correranno sulle Renault Clio Cup (1.6 Turbo) di Oregon Team attraverso la sinergia con Fast Lane Promotion e le Formula 4 – Tatuus viste all’opera nell’Italian Formula 4 Championship portate da Iron Linx.

Image

I PILOTI

Partnership ormai consolidata anche quella con OMP, che vestirà nuovamente i partecipanti. Stampati a chiare lettere sulle tute i nomi, già illustri, dei giovani piloti convocati dalla Scuola Federale. Faranno il loro upgrade i quattro Piloti Auto, tutti già partecipanti nelle passate edizioni del Supercorso Federale nella categoria minore.

Altro che ripetenti, anzi saranno chiamati a proseguire il loro percorso di crescita, insieme all’Accademia Nazionale, con il passo successivo. A partire dal vincitore della passata stagione Gabriele Minì, che grazie a quel successo ha vestito i colori di ACI Team Italia fino a confermare le sue qualità con la vittoria dell’Italian F4 Championship da rookie.

Percorso condiviso anche dagli altri tre piloti, tutti esordienti nella stessa serie tricolore. È stata una stagione di livello per Francesco Pizzi che ha chiuso come secondo assoluto del campionato proprio alle spalle di Minì. Riscontri positivi raccolti anche da Andrea Rosso e Leonardo Fornaroli, rispettivamente quinto e sesto nella classifica Rookie.

Richiamano l’attenzione anche i nomi dei debuttanti nella categoria KARTING con Paolo Ferrari e i figli d’arte Lorenzo Patrese, Enzo Trulli e Charlie Wurz.

IL PROGRAMMA

Saranno quattro giorni caldi a Vallelunga, almeno sotto il profilo sportivo. Il sabato interamente dedicato alle valutazioni psico-fisiche ad opera di Formula Medicine, mentre dalla domenica 20 a martedì 22 verranno alternate fasi consistenti di pratica in pista, seguite da lezioni di teoria. A conclusione del Supercorso Federale gli otto partecipanti sosterranno un colloquio individuale, poi le premiazioni finali di rito.