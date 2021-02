Kirill Smal prosegue con Prema Powerteam in Formula 4

PREMA Powerteam è lieta di annunciare che Kirill Smal rimarrà con la squadra per la stagione 2021 di Formula 4. Il quindicenne russo si è unito a PREMA già l'anno scorso nella F4 italiana a stagione iniziata e si è rapidamente adattato al nuovo ambiente.

I suoi continui progressi sono culminati in un terzo posto finale e una vittoria da rookie nella gara finale a Vallelunga.

Smal non è nuovo al successo, avendo vissuto una promettente carriera nel kart che nel 2020 lo ha visto chiudere secondo nella WSK Champions Cup.

Nel campionato di Formula 4 UAE 2021, corso in preparazione della stagione F4, Smal ha finora accumulato tre vittorie e dieci podi che pongono grandi basi per il resto dell'anno.

Smal, che disputerà la stagione completa di Formula 4 italiana ed alcune gare selezionate della serie tedesca ADAC, fa anche parte del programma SMP Racing al quale è legato sin dalla tempi del karting.

Angelo Rosin,Team Principal: “È fantastico avere Kirill di nuovo con noi per continuare il lavoro che abbiamo iniziato la scorsa stagione. Siamo rimasti molto colpiti dal suo potenziale e dai progressi che ha compiuto durante l'anno, quindi non vediamo l'ora di continuare sulla stessa strada per il 2021. È molto gratificante per noi seguire i giovani piloti nel loro percorso verso il successo, e con Kirill ci aspettiamo di toglierci altre soddisfazioni”.

Kiril Smal: “Sono felice di continuare a correre per una grande squadra come Prema Powerteam, è un vero piacere ed una grande responsabilità. Naturalmente voglio ringraziare SMP Racing per questa opportunità e per credere in me”.

“Mi è piaciuto correre per Prema Powerteam l'anno scorso, anche se abbiamo disputato solo tre gare insieme. La squadra mi ha accolto calorosamente, abbiamo iniziato a lavorare subito e abbiamo raggiunto i nostri obiettivi alla fine della stagione. Spero che avremo ancora più successo quest'anno. Il mio obiettivo è quello di vincere”.