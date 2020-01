Gabriele Minì correrà con Prema in F4 Italiana

Gabriele Minì, ultimo componente del team All Road Management, farà il suo debutto in monoposto con PREMA Powerteam nel 2020 e parteciperà a tutto l’Italian F4 Championship Powered by Abarth.

Minì, che compirà 15 anni il 20 marzo, è considerato una delle stelle nascenti più brillanti d'Italia. I suoi successi nel kart parlano da soli, con molti risultati spettacolari forniti con incredibile costanza. Dopo il suo debutto nel 2015, è rapidamente salito alla fama nazionale vincendo il Campionato Italiano 60 Mini per due volte consecutive. Mini si è anche classificato secondo nel CIK FIA Karting World Championship e ha vinto la WSK Super Master Series 2018 nella classe OKJ. Ultimo ma non meno importante, ha conquistato altre due posizioni secondarie nel campionato europeo FIA 2019 e nella WSK Champions Cup.

Con un pedigree così straordinario, Minì ora farà un passo fondamentale nel suo percorso verso la carriera da professionista. Il talentuoso italiano si unisce a PREMA Powerteam dopo aver vinto l'edizione 2019 del Super Corso ACI della Federazione Italiana. PREMA Powerteam è entusiasta di averlo a bordo per la stagione.

Angelo Rosin - Team Principal: “Gabriele è uno dei piloti più importanti della competizione karting di questa stagione, quindi siamo lieti di dargli il benvenuto nella squadra. È molto talentuoso ma anche molto giovane, quindi avrà la possibilità e la capacità di imparare e fare passi durante la stagione".

Gabriele Minì: "Sono lieto di unirmi a Prema Powerteam per la stagione 2020. È molto bello avere il mio primo anno in monoposto con una squadra italiana. So che avrò molto da imparare in questa stagione, ma mi sento pronto e non vedo l'ora di essere nella mia F4 per iniziare a lavorare con il mio ingegnere. Vorrei ringraziare il mio management, ACI e i miei sponsor per la fiducia e il supporto che mi offrono".

