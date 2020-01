Gabriel Bortoleto con Prema nella F4 Italiana

Bortoleto parteciperà con Prema Powerteam al campionato italiano di Formula 4 e ad alcune gare selezionate della serie tedesca. Il pilota 15enne sta facendo il passo nelle corse automobilistiche provenienti da una carriera di kart completa e di successo.

Dopo aver debuttato nel 2012 in Brasile, Bortoleto nel 2016 si è trasferito oltre oceano e ha iniziato a correre a livello internazionale nelle più importanti competizioni europee. Negli anni seguenti, ha confermato le aspettative, affermandosi come un leader costante in tutte le classi alle quali ha partecipato.

"Siamo già molto entusiasti per la stagione 2020. Con così tanti nuovi giovani piloti, è sempre affascinante assistere ai progressi e siamo ispirati dall'impegno e dalla dedizione che vediamo. Gabriel è un talento comprovato. È un feroce concorrente e può essere rapido e concreto. Ci aspettiamo che impressioni" ha detto il team principal Angelo Rosi.

"Sono estremamente felice. Questa è un'opportunità nella quale ho sempre sperato, e ancora di più perché mi unisco a una squadra di spicco come Prema, in un campionato di altissimo livello come la F4. Sarà il mio primo anno in monoposto. Sono sicuro che con Prema imparerò molto e faremo un ottimo lavoro insieme. Non vedo l'ora di iniziare la stagione" ha aggiunto Gabriel Bortoleto.