Formula 4 | US Racing conferma Pedro Perino per il 2022

Pedro Perino, pilota portoghese del Mozambico, farà parte della scuderia US Racing nell’Italian F4 Championship certified by FIA 2022.

Classe 2005, il pilota non è una novità assoluta nel team, ha già corso con i colori della squadra tedesca negli ultimi round della scorsa stagione. Il suo miglior risultato è la top 10 ottenuta in gara 3 del Red Bull Ring, al suo debutto come Rookie nella serie. Ha convinto il team con una performance solida poi anche round a seguire, chiudendo l'anno con tre 15 posizioni a Monza.

US Racing ha deciso quest'anno di ingaggiare nuovamente il talentuoso pilota, assicurandogli un sedile fin dall'inizio della stagione.

“L'anno scorso ho gareggiato per US Racing negli ultimi tre round dell’Italian F4 Championship. Sono molto felice che continueremo a lavorare insieme nella stagione di Formula 4 di quest'anno. Mi sento molto a mio agio con il Team e voglio crescere come pilota professionista. Durante la pausa invernale ho lavorato molto per prepararmi alla stagione e alla nuova vettura di Formula 4. Ora sono molto emozionato per i test pre-stagionali e per l'apertura della stagione a Imola”, spiega il 16enne.

Gerhard Ungar: “Sono molto felice che Pedro farà di nuovo parte del team US Racing per la stagione di Formula 4 quest'anno. L'anno scorso ha fatto un ottimo lavoro nella sua stagione da Rookie, sono sicuro che implementerà ciò che ha imparato nella sua prima stagione e da lui vedremo delle belle gare”.

Ralf Schumacher: “Siamo felici che Pedro continui con US Racing per il secondo anno nel Campionato Italiano F4 e sono sicuro che vedremo un bello spettacolo da Pedro”.

Perino si unisce ai compagni già precedentemente annunciati, Marcus Amand e Nikhil Bohra.