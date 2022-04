Formula 4 | Markogiannis rinnova con Cram per il 2022

Georgis Markogiannis difenderà nuovamente i colori di Cram Motorsport nel Campionato Italiano Formula 4 2022.

La carriera del 17enne greco, nato il 5 ottobre 2004, è legata a doppio filo con la squadra di Erba, con cui ha fatto il proprio debutto in monoposto nel 2020, in occasione dell’appuntamento del Red Bull Ring del campionato tricolore di Formula 4.

Markogiannis era poi tornato in azione a Monza, prima di prendere parte a cinque appuntamenti nella stagione 2021 sui circuiti di Le Castellet, Vallelunga, Imola, Red Bull Ring e Monza.

La crescita di Georgis è stata costante, tanto da portarlo a sfiorare la top-10 assoluta proprio sul circuito austriaco, dove solamente un anno prima aveva fatto il proprio esordio.

Nel 2022 Markogiannis sarà chiamato ad una nuova sfida, con l’introduzione della monoposto di seconda generazione di Formula 4, che sarà più potente rispetto alla vettura precedente, ma anche aggiornata con i più recenti standard di sicurezza FIA, come il sistema di protezione Halo e i pannelli anti-intrusione laterali.

Gabriele Rosei, Team Manager: “Georgis è cresciuto molto nelle ultime due stagioni e ha ormai accumulato un’importante esperienza, che sono sicuro possa permettergli di adattarsi in breve tempo alla nuova monoposto. Il Campionato Italiano di Formula 4 è uno dei più competitivi sulla piazza, ma abbiamo tutte le carte in regola per toglierci delle belle soddisfazioni”.