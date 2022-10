Formula 4 | Ecco il calendario dei 7 appuntamenti 2023

L’Italian Formula 4 Championship certified by FIA 2022 si è appena concluso al Mugello Circuit, nel round finale che ha incoronato Andrea Kimi Antonelli e fatto calare il sipario sulla stagione dei record.

È già tempo di guardare al futuro per la serie monoposto promossa da ACI Sport e WSK Promotion, che ha quest’anno riscosso un successo senza precedenti, sfiorando i 50 piloti in griglia, guadagnando un ruolo sempre più centrale nel panorama internazionale.

Ancora 7 i weekend di gara per la prossima stagione, che verrà inaugurata il 23 aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sarà poi la volta del Misano World Circuit, nel weekend del 7 maggio.

Partirà dunque, in occasione del terzo round di Campionato, il tour europeo, confermando la tappa di Spa-Francorchamps, introdotta per la prima volta nella stagione 2022. In Belgio si gareggerà nel weekend del 28 maggio.

Azione in pista Photo by: ACI Sport

Di nuovo in Italia poi per il quarto round dell’Italian F.4 2023, nel fine settimana del 25 giugno all’Autodromo Nazionale Monza. L’ultimo appuntamento prima della pausa estiva sarà il 23 luglio, con il rientro nel calendario italiano del Paul Ricard, l’iconico circuito francese.

Il ritorno in pista per il rush finale, con l’appuntamento al Mugello Circuit nel weekend del 1° ottobre, per poi far rotta, sempre nel mese di ottobre, verso Roma. L’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga sarà il gran finale della stagione 2023, in programma il 15 ottobre.

7 circuiti toccati, dunque, dal Circus della Formula 4 tricolore, 5 dei quali hanno ospitato eventi di Formula 1.

Italian F.4 Championship - Calendario 2023

21-23 aprile – IMOLA

5-7 maggio – MISANO

26-28 maggio – SPA-FRANCORCHAMPS

23-25 giugno – MONZA

21-23 luglio – PAUL RICARD

29 settembre-1 ottobre – MUGELLO

13-15 ottobre – VALLELUNGA

Le date potranno subire modifiche per esigenze organizzative.